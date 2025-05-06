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Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Россия" с 72 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска во вторник днем, никто не пострадал, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

"Сегодня воздушное судно Sukhoi Superjet 100, выполнявшее рейс Благовещенск - Южно-Сахалинск авиакомпании "Россия", в связи с техническими неисправностями совершило аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Посадка прошла благополучно", - говорится в сообщении.

Службы аэропорта отработали в штатном режиме, отмечает пресс-служба.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (ВМСУТ) СКР проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщает пресс-служба ВМСУТ.

Sukhoi Superjet 100 СКР Дальневосточная транспортная прокуратура Южно-Сахалинск
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