Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Россия" с 72 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска во вторник днем, никто не пострадал, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

"Сегодня воздушное судно Sukhoi Superjet 100, выполнявшее рейс Благовещенск - Южно-Сахалинск авиакомпании "Россия", в связи с техническими неисправностями совершило аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Посадка прошла благополучно", - говорится в сообщении.

Службы аэропорта отработали в штатном режиме, отмечает пресс-служба.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (ВМСУТ) СКР проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщает пресс-служба ВМСУТ.