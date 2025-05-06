Банк Intesa Sanpaolo увеличил квартальную чистую прибыль лучше прогнозов

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Итальянский банк Intesa Sanpaolo увеличил чистую прибыль в первом квартале на 13,6%, превзойдя ожидания аналитиков.

В январе-марте 2025 года чистая прибыль банка составила 2,62 млрд евро против 2,3 млрд евро годом ранее. Консенсус-прогноз, подготовленный Reuters, предполагал показатель на уровне 2,4 млрд евро.

Операционный доход (аналог выручки) вырос на 0,5%, до 6,79 млрд евро.

Чистый процентный доход сократился на 8%, до 3,63 млрд евро, комиссионный доход увеличился на 7%, до 2,44 млрд евро.

Intesa подтвердил цель по чистой прибыли на 2025 год в размере значительно выше 9 млрд евро.