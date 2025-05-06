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"Ресурс" купил три компании по выращиванию зерновых в Саратовской области

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - ООО "РЗК "Ресурс" (входит в группу агропредприятий (ГАП) "Ресурс") приобрело три компании по выращиванию зерновых, зернобобовых и масличных культур в Саратовской области.

По данным ЕГРЮЛ, с 5 мая 2025 года 99,99% долей в компаниях ООО "Аверо", ООО "Белопольское", ООО "Садко" владеет "РЗК "Ресурс", 0,01% - Виктор Наурузов. До 5 мая "РЗК "Ресурс", владело 30% долей в этих компаниях, по 30% долей принадлежало Вячеславу Токареву и Анастасии Бахур, еще 10% было в собственности Руслана Беретаря.

Как сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), ранее ведомство согласовало ходатайство ООО "РЗК "Ресурс" о приобретении четырех компаний по выращиванию зерновых, зернобобовых и масличных культур в Саратовской области – ООО "Садко", "Белопольское", "Аверо" и ООО "Клин-2002". По мнению ФАС, сделки не приведут к ограничению конкуренции на рынках зерновых, зернобобовых и масличных культур.

Собственник четвертой компании – ООО "Клин-2002", согласно данным ЕГРЮЛ на 6 мая, не изменился. ООО РЗК "Ресурс владеет 30% долей, 30% – Вячеслав Токарев, 30% – Анастасия Бахур, 10% – Руслан Беретарь.

ГАП "Ресурс" является одним из ведущих производителей мяса птицы и масложировой продукции в РФ. Производственные подразделения группы, реализующие все технологические процессы от выращивания сельхозкультур, производства комбикормов и растительных масел до переработки мяса, выпуска муки и молочных продуктов, расположены в 22 регионах Южного, Северо-Кавказского, Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов.

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