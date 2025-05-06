Рынок акций РФ превысил 2800п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру во вторник сохраняет оптимистичный настрой в рамках коррекции после 4-дневного снижения из-за возросшей неопределенности относительно мирного урегулирования конфликта вокруг Украины и санкционных угроз Запада; отскоку способствует растущая нефть (фьючерс на Brent отскочил выше $62 за баррель), отыгравшая потери предыдущего дня, понесенные на решении стран ОПЕК+ увеличить добычу сырья. Индекс МосБиржи превысил рубеж 2800 пунктов, в лидерах роста выступают акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+7,4%).

К 16:35 индекс МосБиржи составил 2813,28 пункта (+2,7%), индекс РТС - 1081,93 пункта (+2,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 мая, составляет 81,9137 руб. (+42,04 копейки).

Подорожали также акции "Эн+ груп" (+4,8%), "ВК" (+4,7%), "МТС" (+4,3%), "Московской биржи" (+3,9%), "Северстали" (+3,9%), "Газпрома" (+3,8%), АФК "Система" (+3,6%), "Аэрофлота" (+3,5%), ПАО "Полюс" (+3,5%), Сбербанка (+3,1% и +3% "префы"), "Селигдара" (+3,1%), "НОВАТЭКа" (+3%), "Сургутнефтегаза" (+2,5% и +0,8% "префы"), "Магнита" (+2,5%), "Т-Технологии" (+2,4%), "НЛМК" (+2,3%), "ММК" (+2,3%), "Роснефти" (+2,2%), "ЛУКОЙЛа" (+2%), "АЛРОСА" (+1,6%), ВТБ (+1,4%), "Норникеля" (+1,2%), "Интер РАО" (+1,2%), ОК "Русал" (+1%), "ФосАгро" (+0,6%).

Президент США Дональд Трамп накануне заявил журналистам в Белом доме, что предложенное президентом РФ Владимиром Путиным трехдневное перемирие на Украине является серьезным достижением с учетом сложившихся реалий.

Трамп вновь отметил, что и Москва, и Киев хотят урегулирования конфликта.

Ранее пресс-служба президента РФ распространила заявление, согласно которому по решению президента России Владимира Путина, "исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая - российская сторона объявляет перемирие". На этот период останавливаются все боевые действия.

Также Трамп заявил в понедельник, что невысокие цены на нефть могут помочь достижению с Россией договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.

"Я думаю, что если говорить о России на фоне цен на нефть в настоящий момент, которые снизились, мы находимся в хорошей позиции для урегулирования", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что цены на нефть не могут повлиять на отношение России к ее национальным интересам.

"Цены на нефть не могут быть тем фактором, который может повлиять на отношение России к её национальным интересам. Национальные интересы России превыше всего, превыше всех цен на нефть", - сказал Песков во вторник журналистам, прокомментировав заявление Трампа, что снижение цен на нефть "подталкивает" Россию к урегулированию украинского конфликта.

Также Песков сообщил, что Москва до сих пор не слышала каких-либо заявлений руководства Украины о готовности присоединиться к праздничному перемирию.

"К сожалению, мы до сих пор не слышали из Киева от представителей режима, главы режима ни одного заявления, в котором шла бы речь о готовности присоединиться к праздничному перемирию", - заявил представитель Кремля.

Песков отметил при этом, что "киевский режим продолжает демонстрировать свой подход, свою позицию, которая ориентирована на продолжение войны".

По оценке управляющего по анализу банковского и финансового рынков Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Богдана Зварича, коррекционному отскоку рынка акций РФ помогло закрытие "шортов" после отката на фоне геополитических новостей и снижения нефти.

Во вторник нефть восстанавливается, однако нельзя сказать, что инвесторы вновь наращивают длинные позиции в портфелях, поскольку сохраняются риски появления новостей с геополитического трека, способные привести к пересмотру рынком оценок российских акций в сторону более низких уровней. При этом во вторник-среду поддержку бумагам может оказать фиксация прибыли по коротким позициям в преддверии вторых майских праздников. Стимулировать закрытие "шортов", в частности, может попытка ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выйти в верхнюю половину диапазона $60-65 за баррель, полагает Зварич.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, инвесторы позитивно восприняли комментарии президента США Трампа относительно переговорного процесса по Украине, а дополнительную поддержку оказывает рост цен на нефть и возвращение котировки Brent выше $61 за баррель.

Рост цен на золото в район $3400 за унцию подогревает спекулятивный спрос на акции ПАО "Полюс" . Возобновили рост и акции "ВК" после просадки на решении акционеров о допэмиссии, в рамках которой компания планирует привлечь до 115 млрд руб. для снижения долговой нагрузки, отметил Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ продолжает коррекцию вверх, восстанавливаясь от достигнутых накануне локальных минимумов.

Акции "Селигдара" и ПАО "Полюс" выросли вслед за фьючерсами на золото, которые во вторник достигли $3400 за унцию (+2,4%). Накануне стало известно, что акционеры "ВК" одобрили допэмиссию по цене 324,9 руб. (против текущей 255 руб.), при этом полученные при размещении 115 млрд руб. планируется направить на снижение долговой нагрузки компании.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI отскочили вверх от районов годовых минимумов $58,44 и $55,15 за баррель соответственно. На рынке ждут новых фундаментальных драйверов движения и опасаются, в частности, ужесточения энергетических санкций западных стран против РФ. Ближайшие важные сопротивления для котировок расположены у $64,5 и $61 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), отметила аналитик.

На западных фондовых площадках во вторник наблюдались продажи у локальных максимумов, которые были обеспечены осторожностью в условиях торговой неопределенности и скорого подведения итогов заседания ФРС. Индексы МосБиржи и РТС выросли, но сохраняются риски возвращения к снижению в направлении 2665 и 980 пунктов соответственно в отсутствие обнадеживающих геополитических новостей. "Газпром" и "НОВАТЭК" восстановились от минимумов сессии, достигнутых на фоне планов ЕС по постепенному отказу от российского газа в ближайшие годы. Среднесрочное давление на российский энергетический сектор, однако, может продолжить расти, полагает Кожухова.

Как отмечает старший аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, на мировых рынках во вторник наблюдаются разнонаправленная динамика, а волатильность торгов остается на сниженном уровне. Мировые инвесторы находятся в ожидании итогов заседания ФРС, которое прояснит взгляд регулятора на влияние тарифов на экономику Штатов, а также должно подтвердить независимость центробанка. Кроме того, в последние две недели рынки показывали уверенный отскок практически без перерыва на фоне публикации сильных отчетов технологическими гигантами и надежд на заключение торговых сделок. В то же время пока что от официальных лиц слышны только заявления об успешных торговых переговорах, и для дальнейшего роста рынку уже необходимы более конкретные шаги.

Российский рынок во вторник демонстрирует отскок вверх после нескольких дней снижения. Основной поддержкой для рынка выступают растущие мировые цены на нефть. В то же время негативным фактором продолжает выступать отсутствие позитивных сдвигов в геополитике и сообщения СМИ о том, что Еврокомиссия во вторник может объявить о 17-м пакете санкций против РФ, полагает аналитик.

По данным СМИ, Еврокомиссия хочет запретить импорт российского газа в ЕС к 2028 году, и в ближайшее время вероятна публикации подробностей данного плана. В текущих условиях отказ ЕС от российского СПГ на горизонте 1-2 лет является возможным, однако остановка трубопроводных поставок маловероятна из-за позиции Венгрии и Словакии. Подобные обсуждения продолжаются уже давно, в связи с чем акции российских газовиков реагируют нейтрально, отмечает Кауфман.

С технической точки зрения индекс МосБиржи превысил сопротивление 2780 пунктов, но продолжает двигаться в рамках среднесрочного нисходящего тренда. В такой ситуации вероятно продолжение нисходящего движения, считает представитель "Финама".

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (биржи Японии были закрыты по случаю Дня зелени, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), но "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX просели на 0,2-0,6%) и США (индексы к 16:35 МСК снизились на 0,6-1,1% во главе с Nasdaq).

Инвесторов в Азии воодушевили признаки возобновления усилий по смягчению торговой напряженности между Пекином и Вашингтоном, пишет Trading Economics. Президент США Трамп выразил готовность снизить пошлины на китайский импорт, хотя и не намерен проводить переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на этой неделе.

Между тем индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в апреле уменьшился до минимальных с сентября прошлого года 50,7 пункта по сравнению с 51,9 пункта в марте. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали 51,7 пункта.

Дефицит внешнеторгового баланса США в марте 2025 года увеличился на 14% относительно предыдущего месяца - до рекордных $140,5 млрд, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в феврале отрицательное сальдо торгового баланса составило $123,2 млрд, а не $122,7 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения дефицита до $137 млрд с объявленного ранее февральского уровня.

На нефтяном рынке цены растут в рамках коррекции после отката в начале недели, когда фьючерс на Brent опускался в район $59 за баррель (минимум с февраля 2021 года).

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 16:35 по московскому времени во вторник составила $62,21 за баррель (+3,3% и -1,7% накануне), июньская цена WTI - $59,17 за баррель (+3,6% и -2% в понедельник).

В понедельник падение котировок было спровоцировано решением ОПЕК+ о дальнейшем наращивании добычи. Восемь стран альянса, добровольно ограничившие в 2023 году производство на 2,2 млн баррелей в сутки, в минувшие выходные договорились с июня увеличить квоты на 411 тыс. б/с.

В марте было решено, что увеличение начнется с апреля на ежемесячной основе и продлится до сентября 2026 года с шагом примерно 135-140 тыс. б/с в месяц. Однако в апреле страны ОПЕК+ договорились ускорить наращивание добычи до 411 тыс. б/с на май. Таким образом, это уже второе подряд ускоренное увеличение.

Многие аналитики называют подъем котировок во вторник техническим отскоком и указывают, что фундаментальная слабость рынка никуда не исчезла. Помимо опасений роста предложения негативным фактором являются тревоги по поводу ослабления спроса из-за торговой войны США с Китаем.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" банка "Санкт-Петербург" (+9%), акции "СПБ биржи" (+7,4%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+7,3%), "Русснефти" (+5,6%), "Мосэнерго" (+5,4%), "Мостотреста" (+5,4%), "ВСМПО-Ависма" (+5%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (+4,7%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+4,7%), ПАО "Сегежа Групп" (+4,6%), "Белона" (+4,3%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (+4,3%), МТС-банка (+4,2%).

Подешевели акции ПАО "Россети Сибирь" (-2%), ПАО "Павловский автобус" (-1,3%), расписки NanduQ (-1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 64,43 млрд рублей (из них 16,31 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" , 9,71 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,41 млрд рублей на акции "Т-Технологии").