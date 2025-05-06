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Рубль слегка опустился в паре с юанем по итогам малоактивных торгов вторника

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань слегка подрос, рубль незначительно опустился на Московской бирже по итогам малоактивных торгов вторника на второй подряд праздничной укороченной неделе, в том числе на ожидании новостей о новых антироссийских санкциях. Курс китайской валюты в 19:00 составил 11,235 руб., что на 2,7 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 7 мая на 94,93 копейки, до 80,9644 руб., и уменьшил курс евро на 99,13 копейки, до 91,9169 руб.

"Несмотря на постепенное ослабление, рубль сохраняет свою относительную устойчивость. Это не совсем обычно, учитывая, что налоговый период позади, геополитический фон ухудшился, а в ценах на нефть произошел спад. Судя по всему, поддержку российской валюте оказывает сохраняющийся перевес предложения валюты над спросом. Спрос на иностранную валюту со стороны импортеров ограничен высокими процентными ставками и снижением потребительской активности, в то время как экспортные поступления остаются стабильными, причем экспортеры обеспечивают возврат большей части валютной выручки в страну (более 90%). Учитывая текущую жесткую денежно-кредитную политику и регулярные продажи валюты в рамках бюджетного правила, можно ожидать, что курс рубля может снижаться постепенно. Краткосрочно ждем доллар на уровне 80,5-82,5, юань - 11,1-11,3 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Еврокомиссия во вторник, возможно, обнародует предложения по 17-му пакету санкций против России, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов Евросоюза. Как отмечает издание, ожидается, что списки пополнят физические лица, компании и танкеры.

В начале мая глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страны ЕС намерены подготовить очередной пакет санкций против РФ, попытаются скоординировать его с сенаторами из США. По словам французского министра, санкции потребуются, если Россия не согласится на прекращение огня на Украине.

Тем временем президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что невысокие цены на нефть могут помочь достижению с Россией договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.

"Я думаю, что если говорить о России на фоне цен на нефть в настоящий момент, которые снизились, мы находимся в хорошей позиции для урегулирования", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. "Они хотят урегулировать. Украина хочет тоже", - полагает он.

Цены на нефть прибавляют порядка 4% на торгах во вторник, корректируясь после падения накануне до четырехлетних минимумов.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составляет $62,52 за баррель, что на 3,82% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на июнь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 4,18%, до $59,51 за баррель.

В понедельник цены опустились до минимумов с февраля 2021 года на решении ОПЕК+ продолжить ускоренное наращивание добычи.

Банк России во вторник, 6 мая, в рамках аукциона недельного репо разместил 880 млрд рублей (при лимите 880 млрд рублей и спросе 1 трлн 998,268 млрд рублей) в среднем по ставке 21,15% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 29 апреля, ЦБ разместил 200 млрд рублей (при лимите 200 млрд рублей и спросе 530,1 млрд рублей) в среднем по ставке 21,31% годовых.

ЦБ с 15 апреля перешел к проведению недельных аукционов репо вместо депозитных аукционов в связи с ожидаемым дальнейшим снижением структурного профицита в банковском секторе и переходом к дефициту ликвидности, а также со сложившейся структурой спроса кредитных организаций на денежном рынке.

Банк России во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 500 млрд рублей (при лимите 500 млрд рублей и спросе 1 трлн 604,6 млрд рублей) в среднем по ставке 20,19% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 5 мая опустилась на 9 базисных пунктов - до 20,65% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц во вторник понизилась на 3 базисных пункта, до 21,14% годовых, в то время как версии на сроки 3 и 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 21,67% и 22,07% годовых соответственно.

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