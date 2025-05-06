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Страны ОЭСР в 2024 году сократили помощь развивающемуся миру на 7,1%

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Члены Комитета по содействию развитию (КСР) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2024 году, по предварительным расчетам, сократили объем официальной помощи в целях развития (ОПР) беднейшим странам мира на 7,1% - до $212,1 млрд.

До этого пять лет подряд фиксировалось повышение показателя, отметила ОЭСР.

Прошлогодняя сумма ОПР составляет 0,33% валового национального дохода (ВНД) государств-членов КСР.

США в прошлом году остались крупнейшим донором, предоставив помощь на $63,3 млрд. За ними следуют Германия ($32,4 млрд), Великобритания ($18 млрд), Япония ($16,8 млрд) и Франция ($15,4 млрд).

"Прискорбно, что ОПР упала в 2024 году после пяти лет непрерывного роста. Еще более тревожно, что некоторые из основных доноров дали сигнал о дальнейшем и довольно значительном сокращении в ближайшие годы, - заявил глава КСР Карстен Стаур. - В этой ситуации крайне важно, чтобы ОПР шла туда, где она больше всего нужна, особенно в самые бедные и самые нестабильные страны".

В 2024 году десять стран-членов КСР увеличили объем помощи, 22 - уменьшили. При этом всего четыре государства оказывают помощь беднейшим странам мира в размере больше 0,7% собственного ВНД (целевой уровень ООН) - это Дания (0,71%), Люксембург (1%), Норвегия (1,02%) и Швеция (0,79%).

Объемы помощи по основным двусторонним проектам и программам (без учета списания госдолга и гуманитарного содействия) в 2024 году уменьшились на 1,2%, сообщается в отчете ОЭСР.

Обязательства по оказанию официальной помощи в целях развития включают ресурсы правительств, вклады агентств стран-доноров в развивающиеся страны (двусторонняя ОПР), а также в международные институты. Согласно определению ОЭСР, ОПР включает гранты и займы, предоставляемые странам и регионам, входящим в список Комитета по содействию развитию ОЭСР в качестве получателей ОПР (развивающиеся страны), а также многосторонним организациям для оказания содействия этим странам.

ОЭСР США ООН Карстен Стаур
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