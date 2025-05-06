ВЭБ обсуждает с ЦБ механизмы расширения круга банков-участников синдикатов

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - ВЭБ прорабатывает с Банком России платформенное решение для расширения возможностей банков по вхождению в синдикаты для поддержки крупнейших проектов в экономике, в том числе в рамках "Фабрики проектного финансирования", сообщила госкорпорация.

"Платформенное решение, параметры которого вырабатываем с Банком России, позволит решить несколько задач - это и расширение возможностей для входа в синдикаты с участием "ВЭБ.РФ" средних и небольших банков, и снижение риск-концентрации", - сказал ч5ерез пресс-службу председатель ВЭБа Игорь Шувалов.

Он отметил, что речь может идти как о проектах "Фабрики проектного финансирования", так и о реализуемых в составе классических синдикатов.

ЦБ и Ассоциация банков России не раз поднимали вопрос о том, что партнеры ВЭБа в сделках проектного финансирования, в том числе по проектам "Фабрики проектного финансирования" - это ограниченное количество крупнейших банков. ЦБ указывает на высокую концентрацию риска в банковской системе (когда у отдельных банков на одного заемщика слишком большие лимиты) и видит развитие рынка синдикатов как один из способов снижения риска концентрации.

Основной продукт ВЭБа - "Фабрика проектного финансирования" - реализуется как раз через механизм синдикации. На текущий момент сделки в рамках "фабрики" структурированы ВЭБом только с четырьмя крупнейшими банками.

Остальным банкам достаточно сложно войти в такие сделки, отмечает ВЭБ. Основные сложности для участия небольших и средних банков заключаются в нескольких пунктах, поясняет госкорпорация.

Во-первых, проектное финансирование - это более сложный риск по сравнению с оборотным кредитованием. Во-вторых, не все банки имеют опыт предоставления кредитов в формате синдиката, для чего требуется специальная квалификация. В-третьих, это всегда длинные кредиты - на 10-15 лет. И для многих банков принять такую сделку на баланс очень сложно.

Чтобы сделать сделки более "легкими", ВЭБ в настоящее время обсуждает с различными банками продажу кредитов по проектам, по которым завершена инвестиционная фаза, то есть когда риски по проекту существенно ниже, говорится в сообщении. Также обсуждается возможность уступки кредитов на более короткие сроки, это можно назвать временной продажей. Для этого обсуждается возможность использования такого инструмента, как соглашение о финансировании участия в кредите (СФУК).

"Мы считаем, что такие предложения могут создать интерес у других банков поучаствовать в сделках, которые изначально структурируются ВЭБом и его партнерами - крупнейшими банками. Сейчас обсуждаем несколько таких сделок. В будущем ВЭБ видит это как системный подход - предлагать участвовать большему кругу банков в сделках, когда риски по проекту станут существенно ниже", - отметили в ВЭБе.