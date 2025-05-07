Производитель электромобилей Rivian сократил чистый убыток в I кв. в 2,7 раза

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Rivian Automotive Inc. сократил чистый убыток в первом квартале 2025 года в 2,7 раза, увеличив выручку на 3%.

Rivian понизил прогноз поставок автомобилей на текущий год, отметив, что изменение торговой политики США сказывается на потребительском спросе.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистый убыток в январе-марте составил $545 млн по сравнению с $1,45 млрд за аналогичный период предыдущего года. Убыток в расчете на акцию снизился до $0,48 с $1,48 годом ранее.

Квартальная выручка Rivian увеличилась до $1,24 млрд с $1,2 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистый убыток автопроизводителя на уровне $0,94 на акцию при выручке в $998 млн.

В первом квартале компания выпустила 14 611 машин и отгрузила 8,64 тыс. автомобилей.

Она понизила прогноз поставок автомобилей на весь 2025 год до 40-46 тыс. автомашин с ожидавшихся ранее 46-51 тыс.

Rivian также повысила прогноз капиталовложений на текущий год на $200 млн, до $1,8-1,9 млрд, из-за ожидаемого влияния торговых пошлин.

Акции Rivian подешевели на 1,6% на дополнительных торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 1,5%.