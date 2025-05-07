Mitsubishi Motors может начать продажи электромобиль Foxconn в 2026 году

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Японская Mitsubishi Motors планирует начать продажи электромобилей, разработанных Foxconn Technology, во второй половине 2026 года, пишет The Wall Street Journal.

Foxtron Vehicle Technologies, дочерняя структура Foxconn, подписала меморандум о взаимопонимании с Mitsubishi Motors о разработке и поставке электромобиля для продажи в Австралии и Новой Зеландии, сообщили компании.

Новый электрокар будет производиться на Тайване компанией Yulon Motor, которая также выпускает автомобили Nissan.

Mitsubishi Motors также сообщила, что начнет продажи нового электромобиля в Северной Америке летом 2026 года.

Тайваньская Foxconn (Hon Hai Precision Industry Co.), крупнейший в мире производитель электроники по контрактам и сборщик iPhone для американской Apple, последние годы диверсифицирует свои бизнес-направления, расширяя присутствие в таких областях, как серверы искусственного интеллекта и электромобили.