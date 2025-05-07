Индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,6%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В среду российский рынок акций продолжил коррекционный рост в ожидании геополитических и экономических новостей, покупателей сдерживало приближение выходных, слабая нефть (фьючерс на Brent вновь просел ниже $61,5 за баррель), а также неопределенность относительно урегулирования конфликта вокруг Украины.

Индекс МосБиржи превысил 2830 пунктов, лидировали в росте акции "ФосАгро" (+3,7%), "НОВАТЭКа" (+2,6%), "Группы компаний ПИК" (+2,5%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 0,5% до 2833,09 пункта (утром индекс опускался в район 2790 пунктов), индекс РТС вырос на 0,6% до 1103,72 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 2,3%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 8 мая, составил 80,8612 рубля (-10,32 копейки).

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