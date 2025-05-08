Уолл-стрит закрылась в плюсе после заседания Федрезерва

Dow прибавил 0,7% благодаря Disney

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали новости компаний и результаты заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых по итогам завершившегося в среду заседания. Решение сохранить ставку было принято единогласно всеми членами FOMC и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Ставка находится на текущем уровне с декабря 2024 года. В прошлом году ФРС снизила ее в общей сложности на 100 базисных пунктов.

В пресс-релизе по итогам майского заседания отмечается, что резкие колебания показателей внешней торговли оказали влияние на последние данные, однако они по-прежнему свидетельствуют о том, что "экономическая активность продолжает повышаться уверенными темпами".

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции заявил, что регулятор находится в "хорошем положении" для того, чтобы дождаться большей ясности в том, что касается внешнеторговой политики Белого дома и ее влияния на американскую экономику.

Последствия введенных президентом Дональдом Трампом импортных пошлин, значительная часть которых была затем приостановлена, для инфляции в США могут оказаться кратковременными, допустил Пауэлл.

"Я не думаю, что нам нужно спешить с изменением ключевой ставки", - сказал он, добавив, что неопределенность в плане последствий пошлин для инфляции и экономического роста сейчас слишком высока.

Акции Walt Disney Co. подорожали по итогам торгов на 10,8% - максимально в составе Dow Jones Industrial Average. Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа получила чистую прибыль во втором финансовом квартале, а ее скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Nvidia Corp. увеличила рыночную стоимость на 3,1% благодаря надеждам на отмену введенных при предыдущем президенте США Джо Байдене ограничений на поставки ИИ-чипов.

Цена бумаг Advanced Micro Devices поднялась на 1,8%. Производитель микрочипов увеличил чистую прибыль в январе-марте в шесть раз, выручку - на 36%.

Капитализация Electronic Arts повысилась на 0,6%. Один из ведущих разработчиков компьютерных игр в мире увеличил чистую прибыль на 40% в четвертом квартале 2025 финансового года, при этом его прибыль в расчете на акцию и выручка превзошли ожидания экспертов.

Бумаги Rockwell Automation подскочили на 11,9%. Производитель промышленных автоматизированных систем во втором финквартале получил выручку выше ожиданий и улучшил годовой прогноз для чистой прибыли.

Акции Alphabet Inc. - материнской компании Google - рухнули на 7,3% после сообщений о том, что Apple Inc. активно рассматривает возможность интеграции ИИ-поиска в браузер Safari, где Google выступает поисковой системой по умолчанию. Бумаги Apple подешевели на 1,1%.

Рыночная стоимость Uber Technologies снизилась на 2,5%. Выручка компании, предоставляющей услуги заказа такси и доставки еды, в первом квартале не оправдала прогнозов рынка, хотя и позволила зафиксировать чистую прибыль против убытка годом ранее.

Бумаги Coty Inc. обвалились на 11,6%. Производитель косметики и парфюмерии завершил третий финквартал с чистым убытком, а также ухудшил прогноз на 2025 фингод.

Bunge Global сократила капитализацию на 2,9%. Агропромышленная компания в минувшем квартале снизила чистую прибыль на 17,6%, при этом она подтвердила годовой прогноз.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,7% и составил 41113,97 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,43% - до 5631,28 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,27%, поднявшись до 17738,16 пункта.