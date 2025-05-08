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Промпроизводство в Германии в марте выросло на 3%, сильнее прогноза

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в ФРГ в марте увеличился на 3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны.

Аналитики в среднем ожидали его роста на 0,8%, по данным Trading Economics.

Мартовский показатель стал самым высоким c октября 2021 года.

По итогам пересмотра данные о сокращении промпроизводства в феврале на 1,3% были подтверждены.

Увеличение промпроизводства в марте было прежде всего обусловлено ростом выпуска фармацевтических препаратов и автомобилей - на 19,6% и 8,1% соответственно. Показатель строительной отрасли повысился на 2,1%, тогда как производство в энергетике сократилось на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Выпуск средств производства, а также потребительских товаров увеличился на 4,9%, промежуточных товаров - на 1,1%.

В годовом выражении объем промпроизводства в Германии в марте снизился на 0,2%. Падение показателя в феврале было пересмотрено до 4,1% с объявленных прежде 4%

Германия
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