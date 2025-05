Dow Jones и S&P завершили торги в пятницу снижением, Nasdaq почти не изменился

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились по итогам в пятницу, Nasdaq Composite практически не изменился.

Трейдеры заняли осторожную позицию перед началом торговых переговоров США и Китая. Появившаяся в четверг информация о достижении Вашингтоном предварительного соглашения по торговле с Лондоном повысила надежды инвесторов на быстрое заключение Штатами сделок и с рядом других стран.

"Прогресс, который был достигнут, впечатляет, - отмечает аналитик Nationwide Марк Хаккетт, слова которого приводит CNBC. - Мы по-прежнему остаемся во власти новостного цикла, который провоцирует реакцию рынков".

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones в пятницу стали акции Amgen Inc. (-2,3%), Merck & Co. Inc. (-2,2%), Salesforce Inc. (-1,5%), International Business Machines Corp. (-1,3%), UnitedHealth Group Inc. (-1,3%).

Лидером роста стали бумаги Boeing Co. (+1,6%). Днем ранее министр торговли США Говард Латник сообщил, что соглашение с Великобританией предусматривает покупку британской стороной самолетов Boeing на $10 млрд.

Заметное повышение среди компаний Dow Jones в пятницу также показали акции Chevron Corp. (+1,1%), 3M Co. (+1,1%), Walt Disney Co. (+0,9%).

Рыночная стоимость Expedia Group снизилась на 7,3%. Выручка оператора платформы для бронирования отелей и билетов в первом квартале составила $2,99 млрд, что оказалось слабее среднего прогноза опрошенных LSEG аналитиков в $3,02 млрд.

Цена бумаг Affirm Holdings Inc., владеющей сервисом онлайн-покупок в рассрочку, упала на 14,5% в связи со слабым прогнозом выручки компании на текущий квартал.

Капитализация Lyft Inc. взлетела на 29% вслед за публикацией компанией квартальной отчетности. Сервис заказа такси в минувшем квартале зафиксировал чистую прибыль в размере $0,01 на акцию, тогда как консенсус-прогноз рынка предполагал чистый убыток в $0,01 на акцию. В то же время показали выручки Lyft и совокупного объема заказов не оправдали ожиданий. Компания, однако, дала сильный прогноз для объема заказов на второй квартал и анонсировала buyback на $750 млн.

Бумаги производителя инсулиновых помп Insulet Corp., квартальные показатели которого превзошли прогнозы аналитиков, подорожали на 20,9%.

Стоимость акций Pinterest Inc. поднялась на 4,9% благодаря сильному прогнозу выручки компании на текущий квартал.

Хорошие финансовые результаты Microchip Technology Inc. за четвертый финквартал и прогнозы на первый финквартал привели к подъему цены бумаг чипмейкера на 12,6%.

Акции Monster Beverage Corp. подорожали на 1,4%, несмотря на то, что выручка производителя напитков в первом квартале оказалась слабее прогнозов рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в пятницу опустился на 119,07 пункта (0,29%) и составил 41249,38 пункта.

Значение S&P 500 уменьшилось на 4,03 пункта (0,07%) - до 5659,91 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 0,78 пункта, составив 17928,92 пункта.