Сезонные тарифы за проезд по "дачным" направлениям на М-11 повышены с 12 мая

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Концессионер головного участка автомагистрали М-11 "Нева" (ООО Северо-Западная концессионная компания", СЗКК, входит в ГК "Нацпроектстрой") с 12 мая повысил тарифы на проезд на "дачных" направлениях по пятницам и выходным дням.

В частности, для легковых автомобилей стоимость проезда на участке от МКАД до Зеленограда без транспондера выросла до 800 рублей (с 750 рублей), до ЦКАД – до 1,2 тыс. рублей (с 1,1 тыс. рублей), до Солнечногорска – до 1,6 тыс. рублей (с 1,4 тыс. рублей). Повышение также затронет грузовики и автобусы, с тарифами для которых можно ознакомиться на сайте СЗКК.

Срок действия сезонных тарифов – до 19 октября.

СЗКК подчеркивает, что стоимость проезда на все поездки для легковых автомобилей останется прежней в рабочие дни, за исключением пятницы, а также на выходные дни на маршрутах, не связанных с дачными.

Также не изменится стоимость проезда по абонементам. Экономия при поездке с абонементом может достигать более 50% от стоимости проезда без использования транспондера "М11 Подмосковье", отмечает СЗКК.