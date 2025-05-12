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Новак сообщил о росте потребления газа для газохимии в РФ к 2050 г. в 20 млрд куб. м в год

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Рост спроса на газ со стороны проектов газохимии в России к 2050 году составит около 20 млрд кубометров, поделился вице-премьер РФ Александр Новак в колонке для журнала "Энергетическая политика".

Он напомнил, что, согласно Энергетической стратегии до 2050 года, к 2036 году внутреннее потребление газа в целевом сценарии вырастет на 93 млрд куб. м (+19% к уровню 2023 г.), к 2050 году - на 35% от уровня 2023 г. - до 669 млрд куб. м., чему, в частности, будет способствовать дальнейшая газификация регионов страны, включая догазификацию и экономически эффективную газификацию регионов Сибири, Дальнего Востока и Арктики.

"Для развития сектора переработки, где идет активное развитие собственных технологий газохимии, предлагается выделение ресурсной базы под газохимические проекты. К 2050 году запланировано создание порядка 10 новых газохимических производств. Рост спроса со стороны проектов газохимии составит около 20 млрд кубометров", - также сообщил Новак.

Предполагается также, что росту потребления газа будет способствовать расширение использования газомоторного топлива (ГТМ), для чего планирует расширение необходимой инфраструктуры сохранение экономических и административных стимулов потребителю для перехода на альтернативные виды транспорта. Доля транспорта на ГМТ к 2050 г. достигнет более 10%, а количество объектов инфраструктуры для ГМТ составит более 3 тыс. единиц по всей стране, уверен Новак.

"Для реализации этих задач предстоит дальнейшее освоение огромной ресурсной базы газа, запасы которого достигают 63,4 трлн кубометров, и сохранение уровня добычи в регионах с развитой инфраструктурой. Для этого необходимы налоговые стимулы для новых инвестиций в добычу трудноизвлекаемых запасов, разработка программы стимулирования геологоразведочных работ, а также локализация производства по высокотехнологичному бурению. Это позволит вовлечь в разработку более 5 трлн кубометров неразрабатываемых запасов с уровнем добычи более 50 млрд куб. м, в том числе из категории ТРИЗ, в Арктике и на шельфе. В результате добыча газа к 2050 г. в стране достигнет порядка 1 трлн куб. м", - сказал вице-премьер РФ.

Россия намерена развивать магистральную инфраструктуру: газопроводы "Сила Сибири 2", соединение "Силы Сибири 1" с "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", а также единую систему газоснабжения с магистралями на востоке страны, ускорение поставок по Дальневосточному маршруту.

"В планах - разработка собственных технологий бесшовных труб и труб большого диаметра, а также кооперация с дружественными странами для совместного развития газовой инфраструктуры и заключение долгосрочных контрактов, формирование своповых поставок партнерами. Это позволит нарастить экспорт трубопроводного газа до 197 млрд куб. м к 2036 г., сохранить объемы добычи и поступлений в федеральный бюджет. К 2050 г. Россия станет экспортером №1 на газовые рынки Азии", - подчеркнул Новак.

Россия намерена нарастить в среднесрочной перспективе производство СПГ до 100 млн т и войти в топ-3 поставщиков на рынке СПГ. "Достижению этой цели будет способствовать развитие собственного сервиса и технологий СПГ, расширение флота газовозов и создание специализированных хабов по перевалке, хранению и торговле СПГ. Передовое машиностроение в нефтегазохимии и СПГ-отрасли позволит обеспечить не только импортозамещение, но и экспорт технологий по этим направлениям и включает догазификацию и экономически эффективную газификацию регионов Сибири, Дальнего Востока и Арктики", - добавил он.

Александр Новак СПГ Сила Сибири 2
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