"Озон Фармацевтика" в I квартале снизила чистую прибыль по РСБУ в 2,8 раза

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Озон Фармацевтика" в январе-марте 2025 года сократило чистую прибыль по РСБУ в 2,8 раза в годовом исчислении - до 428,448 млн рублей, говорится в отчете компании.

Квартальная выручка компании снизилась в 1,7 раза, до 709,6 млн рублей.

Основные финансовые показатели ПАО "Озон Фармацевтика" (в тысячах рублей):

I квартал 2025г I квартал 2024г Динамика Выручка 709 645 1 205 650 -1,7 раза Себестоимость продаж 257 220 3 990 +64 раза Валовая прибыль 452 425 1 201 660 -2,6 раза Прибыль от продаж 389 388 1 201 395 -3 раза Прибыль до налогообложения 456 720 1 201 086 -2,6 раза Чистая прибыль 428 448 1 200 814 -2,8 раза

Согласно списку аффилированных лиц за II полугодие 2024 года, Павлу Алексенко принадлежат 40,1% акционерного капитала ПАО "Озон Фармацевтика", Юрию и Владимиру Корневым - 14,5% и 10,9% соответственно.

"Озон Фармацевтика" работает с 2001 года, производственные мощности расположены в Жигулевске и ОЭЗ "Тольятти". Помимо этого, научно-исследовательские лаборатории компании находятся в биофармацевтическом кластере "Сколково" и в городе Химки.