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"Озон Фармацевтика" в I квартале снизила чистую прибыль по РСБУ в 2,8 раза

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Озон Фармацевтика" в январе-марте 2025 года сократило чистую прибыль по РСБУ в 2,8 раза в годовом исчислении - до 428,448 млн рублей, говорится в отчете компании.

Квартальная выручка компании снизилась в 1,7 раза, до 709,6 млн рублей.

Основные финансовые показатели ПАО "Озон Фармацевтика" (в тысячах рублей):

I квартал 2025гI квартал 2024гДинамика
Выручка709 6451 205 650-1,7 раза
Себестоимость продаж257 2203 990+64 раза
Валовая прибыль452 4251 201 660-2,6 раза
Прибыль от продаж389 3881 201 395-3 раза
Прибыль до налогообложения456 7201 201 086-2,6 раза
Чистая прибыль428 4481 200 814-2,8 раза

Согласно списку аффилированных лиц за II полугодие 2024 года, Павлу Алексенко принадлежат 40,1% акционерного капитала ПАО "Озон Фармацевтика", Юрию и Владимиру Корневым - 14,5% и 10,9% соответственно.

"Озон Фармацевтика" работает с 2001 года, производственные мощности расположены в Жигулевске и ОЭЗ "Тольятти". Помимо этого, научно-исследовательские лаборатории компании находятся в биофармацевтическом кластере "Сколково" и в городе Химки.

Озон Фармацевтика Павел Алексенко
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