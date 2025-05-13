"Озон Фармацевтика" в I квартале снизила чистую прибыль по РСБУ в 2,8 раза
Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Озон Фармацевтика" в январе-марте 2025 года сократило чистую прибыль по РСБУ в 2,8 раза в годовом исчислении - до 428,448 млн рублей, говорится в отчете компании.
Квартальная выручка компании снизилась в 1,7 раза, до 709,6 млн рублей.
Основные финансовые показатели ПАО "Озон Фармацевтика" (в тысячах рублей):
|I квартал 2025г
|I квартал 2024г
|Динамика
|Выручка
|709 645
|1 205 650
|-1,7 раза
|Себестоимость продаж
|257 220
|3 990
|+64 раза
|Валовая прибыль
|452 425
|1 201 660
|-2,6 раза
|Прибыль от продаж
|389 388
|1 201 395
|-3 раза
|Прибыль до налогообложения
|456 720
|1 201 086
|-2,6 раза
|Чистая прибыль
|428 448
|1 200 814
|-2,8 раза
Согласно списку аффилированных лиц за II полугодие 2024 года, Павлу Алексенко принадлежат 40,1% акционерного капитала ПАО "Озон Фармацевтика", Юрию и Владимиру Корневым - 14,5% и 10,9% соответственно.
"Озон Фармацевтика" работает с 2001 года, производственные мощности расположены в Жигулевске и ОЭЗ "Тольятти". Помимо этого, научно-исследовательские лаборатории компании находятся в биофармацевтическом кластере "Сколково" и в городе Химки.