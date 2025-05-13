Аналитики Сбера отметили рост спроса на рыночную ипотеку в апреле до 15,5%

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В апреле спрос на рыночную ипотеку вырос до 15,5%, выяснили аналитики "Домклик" Сбербанка.

"Доля рыночных программ немного возросла по сравнению с мартом этого года (+2,5 п.п.), составив 15,5%. Стоит отметить, что более 90% от всего объема рыночной ипотеки приходится на вторичное жилье. Регионом с наиболее значительной долей рыночной ипотеки стала Новгородская область - там этот показатель приблизился к 35%. Также относительно высокий спрос на рыночную ипотеку в апреле зафиксирован в Камчатском крае (30%) и Саратовской области (28,4%)", - говорится в исследовании.

В общем объеме выдач по-прежнему лидируют льготные программы (84,5%), во втором месяце весны банк предоставил по ним около 158,5 млрд рублей. Около 72,5% кредитов россияне взяли по "Семейной ипотеке", "Дальневосточная и Арктическая ипотека" стала занимать 7,3% в общем объеме, доля по "IТ-ипотеке" составила 1,1%, но аналитики предполагают, что уже с мая показатель может вырасти из-за отмены лимитов.

В исследовании оценивались данные Сбера по объему выделенных средств на ипотечные программы, а не по количеству сделок (выданных кредитов).