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Структура "Аэрофлота" с 17 мая станет единственным оператором бортпитания в "Пулково"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - АО "Аэромар" (входит в ПАО "Аэрофлот") с 17 мая будет единолично осуществлять комплектацию бортового питания на территории петербургского аэропорта "Пулково". Об этом сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, оператор аэропорта).

Изменения связаны с принятием постановления правительства РФ №1779 от 25.10.2023 и прекращением с 01.03.2025 действия федеральных авиационных правил "Требования авиационной безопасности к аэропортам", утвержденных приказом Минтранса России от 28.11.2005 №142.

"Нововведения исключили возможность осуществлять досмотр бортовых запасов за пределами зоны транспортной безопасности. В соответствии с требованиями законодательства, оператор аэропорта "Пулково" прекратил досмотр в цехе комплектации бортового питания "Транспит Северо-Запад", расположенном за территорией аэропорта", - говорится в сообщении.

О вынужденном прекращении сотрудничества "Транспит Северо-Запад" был уведомлен заранее, добавляет пресс-служба.

Цех АО "Аэромар", в свою очередь, находится на контролируемой территории аэропорта и оснащен необходимым досмотровым оборудованием.

"Все авиакомпании уведомлены об изменениях", - уточняет ВВСС.

"Аэромар", согласно информации на сайте общества, является крупнейшим в России производителем питания для авиапассажиров. Осуществляет свою деятельность не только в "Пулково", но и, в частности, в московском "Шереметьево". Согласно отчету компании за 2024 год, она имеет двух акционеров, "основным хозяйственным обществом" является ПАО "Аэрофлот".

100% уставного капитала ООО "Транспит Северо-Запад" (Петербург) принадлежит ООО "Транспит Логистик" (Москва). Эта компания также является оператором бортового питания.

Аэрофлот Аэромар Пулково Петербург
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