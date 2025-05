Индексы США завершили торги во вторник без единой динамики

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги во вторник разнонаправленными изменениями.

S&P 500 и Nasdaq выросли по итогам второй сессии подряд на оптимизме, связанном с договоренностью США и Китая о взаимном снижении торговых пошлин, а также обнадеживающими статданными. Dow Jones Industrial Average оказался в минусе, чему способствовало резкое падение котировок UnitedHealth после замены CEO компании.

Вышедшие во вторник данные министерства труда США указали на замедление годового темпа инфляции в стране в прошлом месяце. Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в апреле увеличились на 2,3% относительно того же месяца прошлого года, тогда как в марте их рост составил 2,4%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал сохранение инфляции на уровне предыдущего месяца. Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) выросли на 2,8% в годовом выражении, как и ожидали аналитики.

Федеральная резервная система (ФРС) внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Аналитики и участники рынка в основном полагают, что ФРС не будет уменьшать процентную ставку раньше сентября, но по-прежнему ожидают двух ее снижений по 25 базисных пунктов в текущем году.

В четверг министерство труда США опубликует отчет об изменении цен производителей в апреле.

Аналитики Goldman Sachs Group повысили прогноз для фондового индекса S&P 500 на конец текущего года до 6100 пунктов с 5900 пунктов, отметив снижение торговой напряженности и риска рецессии в США. Прогноз на 12 месяцев повышен до 6500 пунктов с 6200 пунктов. Эксперты банка понизили оценку вероятности рецессии в США - до 35% с 45% и повысили прогноз роста американского ВВП на 2025 год на 0,5 процентного пункта - до 1%.

Наибольшее снижение среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average показали котировки акций UnitedHealth Group, упавшие на 17,8% после того, как крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования объявила о назначении нового CEO, а также отозвала годовой прогноз.

Лидером роста в составе того же индекса стала Nvidia Corp., бумаги которой подорожали на 5,6%. Компания сообщила о заключении соглашения о поставке полупроводников саудовской Humain в рамках крупномасштабного проекта по развитию ИИ-инфраструктуры. О стратегическом партнерстве с Humain заявила также Advanced Micro Devices Inc., акции которой выросли в цене на 4%.

Среди других компаний "великолепной семерки" рыночная стоимость Tesla повысилась на 4,9%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 2,6%, Amazon.com Inc. - на 1,3%, Apple Inc. - на 1%, Alphabet Inc. - на 0,7%. Капитализация Microsoft Corp. уменьшилась на 0,03% после того, как компания сообщила о намерении сократить около 3% своих сотрудников в рамках оптимизации структуры управления.

Котировки акций Coinbase Global Inc. подскочили на 24% на новостях о том, что с 19 мая бумаги оператора крупнейшей в США криптовалютной биржи войдут в состав S&P 500.

Рыночная стоимость Boeing Co. увеличилась на 2,5% после сообщений СМИ о том, что китайские власти отменили введенный около месяца назад запрет на прием поставок самолетов этой компании.

Цена акций Under Armour увеличилась на 1%. Производитель спортивной одежды зафиксировал чистый убыток в четвертом финквартале, но его выручка превзошла прогнозы.

Китайский интернет-ритейлер JD.com увеличил чистую прибыль в первом квартале в 1,5 раза, лучше прогноза аналитиков. ADR компании подорожали на 3,3%.

ADR Tencent Music Entertainment Group (TME) выросли в цене на 2,5%. Владелец крупнейшего в Китае музыкального стримингового сервиса в первом квартале утроил чистую прибыль, а его выручка превзошла ожидания аналитиков.

Производитель принтеров и программного обеспечения для 3D-печати 3D Systems потерял 26,7% капитализации на слабой квартальной отчетности. Компания сообщила, что неопределенность, связанная с торговыми пошлинами, вынуждает ее клиентов откладывать капиталовложения, а также отозвала годовой прогноз.

Капитализация Hertz Global Holdings Inc., занимающейся прокатом автомобилей, упала на 16,9% после выхода отчетности компании, показавшей, что Hertz нарастила чистый убыток более чем вдвое в прошлом квартале.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник снизился на 269,67 пункта (0,64%) и составил 42140,43 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 42,36 пункта (0,72%) - до 5886,55 пункта. S&P 500 полностью восстановил потери, понесенные ранее в этом году.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 301,74 пункта (1,61%) и завершил сессию на отметке 19010,09 пункта.