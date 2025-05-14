"Газпром нефть" планирует активнее развивать трассовые заправки

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Количество АЗС "Газпром нефти" за два года выросло почти на 5%, компания планирует активно внедрять самообслуживание на автостанциях и развивать трассовые заправки, рассказал в интервью "Интерфаксу" директор по региональным продажам "Газпром нефти" Дмитрий Шепельский.

"Пару лет назад у нас было 1476 станций в России, сегодня их 1549, как собственных, так и партнерских, работающих под брендом компании. Мы не стремимся кратно увеличивать количество АЗС, прирастаем точечно, ориентируясь, прежде всего, на эффективность. У "Газпром нефти" лучший показатель на розничном рынке по среднесуточной реализации - 19,3 тонны топлива в сутки на одну АЗС. И мы намерены удерживать это лидерство. Кроме того, показатель лояльности клиентов для нас тоже важен. Исходя из этих двух параметров, мы и выстраиваем схему развития сети", - сказал он.

Отвечая на вопрос о стратегии развития топливного ритейла "Газпром нефти", Шепельский отметил, что компания постоянно инвестирует средства в развитие сети: строит новые АЗС, модернизирует действующие, развивает ИТ-сервисы и т.п. При этом решение о строительстве каждой новой заправки принимается скрупулезно, на основании оценки множества факторов, важнейшие из которых - спрос на топливо и сопутствующие услуги в конкретной локации.

"Сеть АЗС "Газпромнефть" будет расти вровень с рынком. В рамках стратегии планируем постепенно наращивать количество станций, фокусируясь на качестве и спросе", - подчеркнул он.

По словам собеседника агентства, одна из точек роста розничного бизнеса "Газпром нефти" в среднесрочной перспективе - переход на новые форматы АЗС: "Например, сейчас мы активно расширяем зоны самообслуживания на заправках. С помощью терминала автолюбители оплачивают сами и топливо, и сопутствующие товары. Конечно, в зале всегда есть консультант, он помогает покупателю сделать выбор и разобраться с технологией. Недавно завершился пилотный этап этого формата АЗС - мы получили много позитивных отзывов, клиенты довольны. Сейчас у "Газпром нефти" 86 таких автозаправочных станций, в основном в Москве и Санкт-Петербурге. К концу 2025 года их будет более 270 - начнем с Центральной России, затем подключим остальные регионы. Внедрять наши сервисы самообслуживания планируем в первую очередь на самых загруженных заправках".

Отдельное направление - трассовые АЗС, говорит Шепельский. В России модернизируются и строятся новые федеральные автомагистрали, растет автотуризм. В результате происходит трансформация клиентских потребностей, АЗС на трассе воспринимается как место отдыха, а не просто заправка. Поэтому растет необходимость развития придорожного сервиса.

"Мы активно участвуем в этом процессе. В 2024 году на федеральных автомагистралях начали работу 24 станции сети "Газпром нефть". Например, в прошлом году мы запустили 4 АЗС на новой трассе М-12, а в ближайшие два года намерены увеличить число заправок на этой магистрали до 10: построим две новые АЗС на отрезке Москва - Казань, и еще четыре между Казанью и Екатеринбургом", - сказал собеседник агентства.