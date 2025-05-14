Поставщик "Газпрома" "Борхиммаш" подал заявление о собственном банкротстве

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - АО "Борисоглебский ордена Трудового Красного Знамени завод химического машиностроения" ("Борхиммаш"), один из ведущих поставщиков аппаратов воздушного охлаждения для ПАО "Газпром", подало в Арбитражный суд Воронежской области заявление о собственном банкротстве, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Заявление поступило в суд 12 мая и пока не принято к производству.

Сейчас в арбитражных судах рассматривается шесть дел, где "Борхиммаш" выступает ответчиком, на общую сумму 214,7 млн рублей.

24 апреля "Борхиммаш" уведомил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании себя банкротом. Кредиторами предприятия были указаны ООО "МФК "Фордевинд", ООО "ТЭК "Проксима", ООО "НПО "Базовое машиностроение", ООО "Техноавиа-Липецк", ООО "Газпром комплектация" (100%-ная "дочка" ПАО "Газпром"), ООО "ГСП-комплектация" (100%-ная "дочка" АО "Газстройпром", которое является главным строительным подрядчиком "Газпрома").

По данным картотеки арбитражных судов, ряд этих компаний в 2024-2025 годах подавал иски к "Борхиммашу".

Так, в марте текущего года "Фордевинд" подал заявления о признании банкротами "Борхиммаш" (сумма исковой задолженности не указана) и ООО "Лимонте ЛТ-Холдинг", которое является основным владельцем "Борхиммаша".

"ТЭК "Проксима" обратилась в Арбитражный суд Воронежской области с иском о взыскании с "Борхиммаша" более 10,75 млн рублей задолженности. Рассмотрение дела назначено на 5 июня.

В апреле подмосковное АО "Подольский машиностроительный завод" потребовало взыскать 181 млн рублей с "Борхиммаша" и ряда юрлиц головного ООО "Лимонте ЛТ-Холдинг". Заседание по делу назначено на 28 июля.

Кроме того, в марте суд удовлетворил иск "Техноавиа-Липецк" о взыскании с предприятия 169,2 тыс. рублей по договору поставки. В октябре 2024 года Арбитражный суд Оренбургской области удовлетворил иск "Газпром комплектации" и принял решение о взыскании с "Борхиммаша" 21 млн рублей неустойки за нарушение срока поставки продукции. Завод обжаловал данное решение, однако Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил его в силе.

В последние несколько лет с исками к "Борхиммашу" обращались различные структуры "Газпрома". В частности, "ГСП-Комплектация" в 2022 году взыскала 100 млн рублей неустойки по договору поставки, инжиниринговая компания ООО "Интерэнерго" - более 38 млн рублей (при этом,в иске на 760 млн рублей ей было отказано).

В отчетности "Борхиммаша" сообщается, что в 2024 году его чистый убыток составил 135,6 млн рублей против 19,8 млн рублей чистой прибыли годом ранее при росте выручки в 2,3 раза, до 3,95 млрд рублей. Объем долгосрочных займов возрос на 12,5% - до 1,54 млрд рублей, краткосрочных - в 3 раза, до 199 млн рублей. Кредиторская задолженность сократилась в 1,4 раза, до 1,4 млрд рублей, дебиторская - наоборот, выросла с 967 млн рублей до 1,26 млрд рублей.

Согласно списку аффилированных лиц на 31 декабря 2024 года, владельцем 92,5% акций завода является московское ООО "Лимонте ЛТ-Холдинг".

АО "Борхиммаш" зарегистрировано в Борисоглебске в 1992 году. Как сказано на сайте предприятия, оно является крупнейшим производителем аппаратов воздушного охлаждения в СНГ и Восточной Европе.