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Оман становится популярной у российского бизнеса юрисдикцией на фоне ужесточения регулирования в ОАЭ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российский бизнес все активнее интересуется Оманом как более предсказуемой юрисдикцией по сравнению с традиционно популярными Объединенными Арабскими Эмиратами, чей статус стандартной ближневосточной площадки для регистрации компаний и проведения расчетов может поколебать ужесточение регуляторных требований и санкционного комплаенса, пишут "Ведомости" со ссылкой на юристов и консультантов.

Растет как число запросов на регистрацию компаний в Омане, так и обращений за открытием банковских счетов и оформлением резидентских виз, сообщили изданию старший партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев, юрист NSV Consulting Александр Роганов и консультант IPN Partners Владислава Тарасенко.

Интерес российских инвесторов устойчиво смещается в сторону Омана от ОАЭ, которые пока еще являются стандартной юрисдикцией для регистрации компаний и открытия счетов, сказал Гусев. Оман они рассматривают как более предсказуемую альтернативу, особенно в части трансграничных расчетов, отметил он. Банки ОАЭ в последние месяцы ужесточили политику в отношении российских клиентов: блокируют счета, без объяснений прекращают обслуживание, а Оман, не присоединившийся к санкциям против РФ, сохраняет нейтральную позицию, сказал собеседник "Ведомостей".

Российский бизнес, стремясь снизить санкционные риски, ищет нейтральные юрисдикции с упрощенными требованиями к капиталу и лояльные к нерезидентам, отметил Роганов из NSV Consulting. Степень интеграции Омана в западную финансовую систему ниже, чем у ОАЭ, это уменьшает риск блокировок, сказал он. На репутации Эмиратов как "тихой гавани" для российских инвесторов сказалось расширение в 2024 г. возможностей США по введению вторичных ограничений за нарушение антироссийских санкций, констатировал юрист White Stone Виктор Машинский. После этого в Эмиратах начались проверки происхождения капитала и ужесточились регуляторные требования - например, к резидентству управляющих, напомнил Роганов.

Привлекательности Омана для российского бизнеса способствовало вступление в силу соглашения об избежании двойного налогообложения между двумя странами, отметил Машинский. Гусев из Nordic Star отмечает и благоприятный политический фон, в частности, приглашение Омана на Петербургский международный экономический форум в 2024 г.

Оман особенно привлекателен для среднего и крупного бизнеса, ориентированного на производственные проекты, отметила управляющий партнер FTL Advisers Наталья Пацева. Этому способствуют развитые специальные экономические зоны и порты Салала, Дукм, Сохар и Маскат, обеспечивающие удобную логистику. Сейчас Оман рассматривается еще и как хаб для регистрации торговых компаний для осуществления международных отношений, добавила она.

Оман становится важной частью логистических цепочек между РФ, Индией, Китаем и Африкой, чаще всего россияне создают там юридические структуры и расчетные офисы, предназначенные для транзитных операций, заключения контрактов, работы с сырьевыми товарами, отметил Гусев. Также у российского бизнеса популярны инвестиции в промышленность и недвижимость: специальные экономические зоны Омана предлагают иностранцам льготные условия, а приобретение недвижимости позволяет получить резидентскую визу и открыть банковский счет, добавил Машинский.

Крупный российский бизнес уже активно изучает имеющиеся в Омане возможности в сферах инфраструктуры, промышленного производства и IT, сказала управляющий партнер Sky Consulting Group Кристина Танцюра. В Эмираты же в основном идет малый и средний бизнес - за быстрой регистрацией, понятными правилами, комфортной налоговой системой и банковскими счетами. При этом в ОАЭ выше конкуренция и стоимость жизни, а в Омане - слабая инфраструктура для экспатов, отметила она.

В Омане есть свои особенности – например, в сфере найма местных сотрудников, но они решаемы и не создают существенных барьеров, сказал Гусев. Султанат - "стратегически разумная" альтернатива для бизнеса, ориентированного на международные рынки и чувствительного к санкционным рискам, заключил он.

Оман
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