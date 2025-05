Dow Jones завершил торги в среду снижением, S&P 500 и Nasdaq выросли

Фото: NurPhoto via Getty Images

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average завершил в минусе вторую сессию подряд, S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам торгов в среду.

Трейдеры продолжают следить за ближневосточным визитом президента США Дональда Трампа, а также новостями, касающимися переговоров Вашингтона с торговыми партнерами.

Аппетит к риску на мировых рынках остается существенным после достижения на этой неделе договоренности между Вашингтоном и Пекином о временном взаимном снижении пошлин, отмечает аналитик eToro Лале Аконер.

"Хотя структурные проблемы в отношениях США и Китая остаются нерешенными, соглашение является довольно четким сигналом того, что ни одна из сторон не хочет усиливать торговую напряженность", - заявил Аконер, которую цитирует CNBC.

Статданные, опубликованные во вторник, показали ослабление инфляции в США, что усилило надежды инвесторов на два снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году, отмечает Trading Economics.

Как сообщило Минтруда США, темпы роста потребительских цен в стране в апреле замедлились до минимальных с февраля 2021 года 2,3% с мартовских 2,4%.

Заместитель председателя американского ЦБ Филип Джефферсон заявил в среду, что пошлины и вызванная ими неопределенность могут привести к усилению инфляции в Штатах в этом году.

"Сохранение пошлин на текущих уровнях прервет прогресс в замедлении инфляции и приведет по крайней мере ко временному ее усилению", - заявил Джефферсон в ходе мероприятия, организованного Федеральным резервным банком Нью-Йорка.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones в среду стали акции Merck & Co. Inc. (-4,1%), Amgen Inc. (-3%), 3M Co. (-1,9%).

Уверенный рост показали бумаги чип-мейкеров Nvidia Corp. (+4,2%) и Advanced Micro Devices Inc. (+4,7%). Обе компании анонсировали соглашения о поставках ИИ-чипов с саудовской Humain, принадлежащей госинвестфонду Public Investment Fund (PIF). AMD также объявила о выделении дополнительных $6 млрд на обратный выкуп акций.

Капитализация производителя комплектующих для серверов Super Micro Computer Inc. взлетели в цене на 15,7% на информации о заключении компанией многолетнего соглашения о партнерстве с саудовским оператором дата-центров DataVolt на сумму $20 млрд.

Рыночная стоимость American Eagle Outfitters Inc. упала на 6,5%. Ритейлер одежды отозвал прогноз на 2025 год из-за "экономической неопределенности".

Бумаги Rivian Automotive Inc. подешевели на 0,3% вслед за ухудшением рекомендации для акций производителя электромобилей аналитиками Jefferies до "держать" с "покупать" из-за ожиданий слабого спроса.

ADR китайского разработчика технологий беспилотного вождения Pony AI Inc. снизились в цене на 4,4%. По данным СМИ, компания конфиденциально подала заявку на проведение IPO в Гонконге, за счет которого рассчитывает привлечь средства для развития бизнеса. IPO может пройти в этом году, его потенциальный объем пока неизвестен.

Цена акций сталелитейной компании Nucor Corp., сообщившей о приостановке работы некоторых предприятий из-за кибератаки, опустилась на 1,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду опустился на 89,37 пункта (0,21%) и составил 42051,06 пункта.

Значение S&P 500 увеличилось на 6,03 пункта (0,1%) - до 5892,58 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 136,72 пункта (0,72%), составив 19146,81 пункта.