Поиск

Доля платежей в токсичных валютах при оплате импорта РФ из Азии в марте упала до рекордно низких 7,6%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Доля платежей в валютах недружественных стран при оплате импортных поставок в РФ из стран Азии товаров и оказания услуг в марте 2025 года упала до рекордно низких 7,6%. Это следует из данных ЦБ РФ о валютной структуре внешнеторговых расчетов.

Соответственно, суммарная доля платежей при оплате импорта из этих стран в рублях и валютах дружественных стран увеличилась до максимальных 92,4% (в том числе 44,9% - рублями, 47,5% - прочими валютами).

До нового минимума снизилась доля платежей за импорт из стран Африки в токсичных валютах - 12,6% при достижении нового максимума доли платежей в валютах дружественных стран - 32,7%. При этом доля платежей в российских рублях снизилась в марте до 54,7% с рекордно высоких 72,0% в феврале.

Доля рублевых платежей при оплате российского экспорта товаров и услуг в азиатские страны в марте обновила максимум, увеличившись до 45,2% (прежний максимум был зафиксирован в ноябре 2024 года - 43,1%). Доля платежей в валютах недружественных стран, напротив, снизилась в марте до 13,7%, она была ниже только в июне 2024 года (12,5%).

Платежи из стран Африки за российский экспорт выполняются преимущественно в российской валюте - в марте их доля составила 92,6%, что немного ниже рекордного показателя февраля в 92,8%.

В совокупном российском экспорте товаров и услуг в марте доля рублевых платежей увеличилась до нового максимума в 47,6% (прежний рекорд был в декабре 2024 года - 46,9%) при снижении доли платежей в валютах дружественных стран до 35,7% с 39,9% в феврале. Доля расчетных операций в токсичных валютах в марте составила 16,7% (минимум был в июне 2024 года - 15,7%).

В совокупном импорте РФ доля рублевых платежей начиная с декабря 2024 года превышает половину (в декабре было 50,8%, в январе - 51,2%, в феврале рекордные 53,5%, в марте - 50,4%). Еще 33,2% в марте российские импортеры заплатили в валютах дружественных стран, в валютах недружественных было выполнено 16,4% платежей (после минимальных 16,1% в декабре, в январе было 20,6%, в феврале - 17,2%).

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

TikTok остался самым дорогим брендом в Китае

TikTok остался самым дорогим брендом в Китае

Цены на нефть теряют более 3%, Brent торгуется у $63,8 за баррель

Эксперимент по цифровизации перевозок зерна пройдет в РФ по 31 октября

Хроники событий
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана73 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });