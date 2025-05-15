Доля платежей в токсичных валютах при оплате импорта РФ из Азии в марте упала до рекордно низких 7,6%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Доля платежей в валютах недружественных стран при оплате импортных поставок в РФ из стран Азии товаров и оказания услуг в марте 2025 года упала до рекордно низких 7,6%. Это следует из данных ЦБ РФ о валютной структуре внешнеторговых расчетов.

Соответственно, суммарная доля платежей при оплате импорта из этих стран в рублях и валютах дружественных стран увеличилась до максимальных 92,4% (в том числе 44,9% - рублями, 47,5% - прочими валютами).

До нового минимума снизилась доля платежей за импорт из стран Африки в токсичных валютах - 12,6% при достижении нового максимума доли платежей в валютах дружественных стран - 32,7%. При этом доля платежей в российских рублях снизилась в марте до 54,7% с рекордно высоких 72,0% в феврале.

Доля рублевых платежей при оплате российского экспорта товаров и услуг в азиатские страны в марте обновила максимум, увеличившись до 45,2% (прежний максимум был зафиксирован в ноябре 2024 года - 43,1%). Доля платежей в валютах недружественных стран, напротив, снизилась в марте до 13,7%, она была ниже только в июне 2024 года (12,5%).

Платежи из стран Африки за российский экспорт выполняются преимущественно в российской валюте - в марте их доля составила 92,6%, что немного ниже рекордного показателя февраля в 92,8%.

В совокупном российском экспорте товаров и услуг в марте доля рублевых платежей увеличилась до нового максимума в 47,6% (прежний рекорд был в декабре 2024 года - 46,9%) при снижении доли платежей в валютах дружественных стран до 35,7% с 39,9% в феврале. Доля расчетных операций в токсичных валютах в марте составила 16,7% (минимум был в июне 2024 года - 15,7%).

В совокупном импорте РФ доля рублевых платежей начиная с декабря 2024 года превышает половину (в декабре было 50,8%, в январе - 51,2%, в феврале рекордные 53,5%, в марте - 50,4%). Еще 33,2% в марте российские импортеры заплатили в валютах дружественных стран, в валютах недружественных было выполнено 16,4% платежей (после минимальных 16,1% в декабре, в январе было 20,6%, в феврале - 17,2%).