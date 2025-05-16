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Совкомбанк перестал учитывать в капитале субординированные облигации на 25,5 млрд рублей

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Совкомбанк перестал признавать в капитале бессрочные субординированные облигации на общую сумму 25,5 млрд рублей, не ждет существенного влияния этого решения на нормативы достаточности, следует из отчетности кредитной организации.

Совкомбанк в течение I квартала 2025 года заключил соглашения, которые ведут к потере возможности признания в капитале бессрочных субординированных облигаций. Речь идет о трех выпусках субордов Совкомбанка (ISIN: XS2113968148, XS2393688598, XS0973219495) на общую сумму 22,4 млрд рублей и одном выпуске присоединенного ХКФ банка (ISIN: XS2075963293) на 3,1 млрд рублей.

"Группа отразила выбытие бессрочных субординированных облигаций из капитала. Сделка не оказала существенного влияния на прибыль группы за указанный период и на акционерный капитал. Исключение указанных инструментов из капитала группы не приведет к существенному снижению показателей достаточности капитала Н1.0, Н1.1 и Н1.2", - отмечается в отчете.

Управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос не стал раскрывать подробности этого решения.

"Субординированные облигации, которые не являются акционерным капиталом, мы перестали признавать как капитал, они выбыли из состава капитала", - сообщил он на звонке с аналитиками в пятницу.

Объем бессрочных субординированных облигаций, учтенных в расчете капитала, в I квартале 2025 года по МСФО снизился в 3,5 раза - до 12,0 млрд рублей с 41,9 млрд рублей по итогам 2024 года.

Капитал банка в I квартале 2025 года сократился на 2,2% - до 381 млрд рублей.

Совкомбанк по итогам первого квартала 2025 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Совкомбанк ХКФ банк Андрей Оснос
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