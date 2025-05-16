Inditex сменит главного финансового директора

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Испанская Industria de Diseno Textil SA (Inditex), один из крупнейших в мире ритейлеров одежды, меняет главного финансового директора, сообщила компания.

Новым CFO станет Андрес Санчес, в настоящее время занимающий должность директора по налогам. Он сменит Игнасио Фернандеса, который перейдет на пост директора по корпоративным вопросам Inditex и будет курировать направления финансов, устойчивого развития, логистики, транспорта и инфраструктуры.

Inditex второй год подряд реализует масштабный план инвестиций в логистику, в рамках которого направит в общей сложности 1,8 млрд евро в расширение операций, в том числе логистического хаба в Сарагосе.

Inditex, принадлежащая испанскому миллиардеру Амансио Ортеге, управляет магазинами Zara и Zara Home, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.