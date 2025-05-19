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Минэнерго подало иск о приостановке корпправ у кипрского совладельца "РН-Холдинга" из перечня ЭЗО

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ подало в Арбитражный суд Московской области иск о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией Rosneft International Holdings Limited корпоративных прав в экономически значимой организации (ЭЗО) АО "РН Холдинг", говорится в картотеке дел.

Заявление принято к производству, его рассмотрение назначено на 17 июня.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены "РН Холдинг", ПАО "НК "Роснефть", ООО "Реестр-РН, ООО "ДИНК-инвест", Банк "ВБРР".

"РН Холдинг" (прежнее название – "ТНК-ВР Холдинг") вошел в структуру "Роснефти" в результате приобретения ТНК-ВР. До 2020 года компанией владела Novy Investments Ltd, а затем структура владения стала выглядеть так: 99,14% у кипрской Rosneft International Holdings Ltd, 0,86% у "Роснефти". Более свежих данных не публиковалось. На балансе "РН-Холдинга" находятся доли "Роснефти" в целом ряде крупных дочерних структур.

АО "РН Холдинг" (Москва) включено в список экономически значимых организаций (ЭЗО) 3 марта.

Статус ЭЗО позволяет российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры, либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, он дает возможность через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Для реализации этого права требуется обращение в суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранным акционером корпоративных прав в отношении ЭЗО.

Минэнерго Rosneft International Holdings Limited РН Холдинг АО "РН Холдинг"
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