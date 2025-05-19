KKR продолжит добиваться покупки Assura за 1,61 млрд фунтов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания KKR продолжит диалог с советом директоров Assura о покупке этой британской компании из сферы недвижимости за 1,61 млрд фунтов стерлингов ($2,14 млрд), сообщила KKR.

В апреле стало известно, что KKR договорилась о покупке Assura по цене 49,4 пенса за акцию. Совет директоров Assura тогда рекомендовал акционерам одобрить эту сделку.

Однако 16 мая британская Primary Health Properties (PHP), предложение которой Assura ранее отклонила, улучшила заявку до 1,68 млрд фунтов.

KKR 19 мая заявила, что ее предложение лучше для акционеров Assura и, в отличие от предложения PHP, позволит им продать бумаги только за денежные средства. PHP предлагает комбинацию своих акций и денежных средств.

Кроме того, сделка с PHP потребует продажи значительного объема активов для того, чтобы справиться с высокой долговой нагрузкой, а ее объединение с Assura может привлечь внимание британского Управления по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA), отмечает инвесткомпания. PHP, как и Assura, работает в сфере недвижимости.