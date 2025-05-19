Поиск

KKR продолжит добиваться покупки Assura за 1,61 млрд фунтов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания KKR продолжит диалог с советом директоров Assura о покупке этой британской компании из сферы недвижимости за 1,61 млрд фунтов стерлингов ($2,14 млрд), сообщила KKR.

В апреле стало известно, что KKR договорилась о покупке Assura по цене 49,4 пенса за акцию. Совет директоров Assura тогда рекомендовал акционерам одобрить эту сделку.

Однако 16 мая британская Primary Health Properties (PHP), предложение которой Assura ранее отклонила, улучшила заявку до 1,68 млрд фунтов.

KKR 19 мая заявила, что ее предложение лучше для акционеров Assura и, в отличие от предложения PHP, позволит им продать бумаги только за денежные средства. PHP предлагает комбинацию своих акций и денежных средств.

Кроме того, сделка с PHP потребует продажи значительного объема активов для того, чтобы справиться с высокой долговой нагрузкой, а ее объединение с Assura может привлечь внимание британского Управления по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA), отмечает инвесткомпания. PHP, как и Assura, работает в сфере недвижимости.

KKR Assura PHP США Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подорожала до $65,47 за баррель

Brent подорожала до $65,47 за баррель

Суд удовлетворил иск Wildberries к компании Бакальчука на 713 млн руб.

"Мосбиржа" с 20 мая допустит корпоративные облигации к вечерним торгам

"Мосбиржа" с 20 мая допустит корпоративные облигации к вечерним торгам

ЦБ в III квартале переиздаст указание о видах ЦФА, доступных для "неквалов"

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6389 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2260 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });