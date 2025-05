Фондовые индексы США завершили торги в понедельник небольшим ростом

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник небольшим ростом, восстановив потери, понесенные ранее в ходе сессии на новостях о том, что рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило суверенный рейтинг Соединенных Штатов.

Moody's ухудшило долгосрочный кредитный рейтинг США до "Aa1" с "Aaa" на опасениях по поводу растущего госдолга и дефицита бюджета страны. Moody's последним из "большой тройки" рейтинговых агентств удерживало рейтинг крупнейшей экономики мира на высшей ступени.

Министр финансов США Скотт Бессент назвал рейтинг агентства "отстающим индикатором". Он заявил, что администрация президента Дональда Трампа ускорит рост американской экономики, что компенсирует увеличение бюджетных расходов.

Среди компаний "великолепной семерки" бумаги Tesla Inc. и Apple Inc. снизились в цене на 2,3% и 1,2% соответственно. Капитализация Microsoft Corp. увеличилась на 1%, Amazon.com Inc. - на 0,3%, Alphabet Inc. - на 0,2%, Nvidia Corp. - на 0,1%. Котировки акций Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) завершили торги минимальным ростом, на 0,01%.

Наибольший подъем среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average показали котировки бумаг UnitedHealth Group, подскочившие на 8,2%. Рыночная стоимость Merck & Co. повысилась на 1,5%, Amgen - на 1,3%.

Подешевели бумаги ритейлеров, в том числе Home Depot Inc. - на 0,4%, Target Corp. - на 0,6%, Walmart Inc. - на 0,1%. Цена акций Costco Wholesale, оператора крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов, выросла на 0,8%.

Капитализация автопроизводителей General Motors и Ford Motor уменьшилась на 0,7% и 0,5% соответственно.

В нефтегазовом секторе Chevron Corp. потеряла 1,4% рыночной стоимости, Exxon Mobil - 1,6%.

Среди чипмейкеров бумаги Advanced Micro Devices опустились в цене на 2,1%, ON Semiconductor Corp. - на 2,4%, Microchip Technology - на 1,1%. Акции Broadcom подорожали на 0,9%.

Капитализация работающей в сфере энергоснабжения TXNM Energy Inc. выросла на 7% после того, как Blackstone Group сообщила, что покупает TXNM за $11,5 млрд с учетом долга.

Бумаги Novavax Inc. подскочили в цене на 15% на новостях о том, что Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (Food and Drug Administration, FDA) одобрило заявку на ее препарат Nuvaxovid.

United States Steel Corporation увеличила рыночную стоимость на 3,2% после сообщений СМИ о готовности японской Nippon Steel инвестировать в американскую сталелитейную компанию $14 млрд, если покупка ею US Steel будет одобрена администрацией президента США.

Акции Bath & Body Works Inc. подешевели на 0,5% после того, как производитель парфюмерии и парфюмированных изделий объявил о назначении нового CEO.

Капитализация Sanmina Corp. сократилась на 3,8% вслед за сообщениями о покупке компанией активов по производству оборудования для центров обработки данных у ZT Systems. Sanmina заплатит $2,55 млрд за активы плюс $450 млн в качестве условного вознаграждения.

Котировки бумаг Regeneron Pharmaceuticals выросли на 0,4% после новостей о том, что компания выкупит активы инициировавшей процедуру добровольного банкротства 23andMe.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 137,33 пункта (0,32%) и составил 42792,07 пункта.

Значение S&P 500 повысилось на 5,22 пункта (0,09%) - до 5963,6 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 4,36 пункта (0,02%), составив 19215,46 пункта.