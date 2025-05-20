Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,6%

инвесторы отыгрывают итоги разговора Путина и Трампа

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже во вторник демонстрирует умеренное снижение на фоне опасений инвесторов относительно возможного затягивания процесса урегулирования конфликта вокруг Украины; участники рынка, в частности, отыгрывают итоги состоявшегося накануне телефонного разговора президентов России и США.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2865,02 пункта (-0,61%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 1,2%.

В понедельник вечером состоялись телефонные переговоры президентов США и России, посвященные урегулированию украинского конфликта. Россия готова работать над меморандумом о будущем мирном соглашении с Украиной, включающим и возможное прекращение огня на определенное время, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам. "Главное, чтобы Киев, украинская сторона проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны", - сказал президент РФ. При этом Путин подчеркнул, что "в целом позиция России ясна: главное - устранить первопричины кризиса".

В свою очередь президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с Путиным заявил в соцсети Truth Social, что российская и украинская стороны незамедлительно приступят к переговорному процессу по урегулированию ситуации на Украине. При этом Трамп отметил, что Москве и Киеву следует самим проводить такие переговоры, так как только они имеют представление о всех деталях. "Условия (урегулирования кризиса - ИФ) должны обсуждаться в ходе переговоров между двумя сторонами. Только так это может быть, потому что они знают детали переговоров, о которых никто больше не в курсе", - добавил президент США.

Кроме того, Трамп сообщил, что не ужесточает санкции в отношении России, чтобы не препятствовать процессу урегулирования конфликта. "Я думаю, что есть шанс что-то сделать, и если поступить так (расширить санкции - ИФ), то можно сделать все намного хуже", - пояснил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. При этом он сказал, что "может наступить время, когда это (ужесточение санкций - ИФ) произойдет". Трамп утвердительно ответил на вопросы о том, верит ли он в то, что Путин хочет мира, и доверяет ли он российскому президенту.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам разговора Путина и Трампа сообщил, что лидеры стран договорились продолжить диалог по всем вопросам, в том числе по Украине, и о возможности организовать в будущем свою личную встречу, которая должна быть хорошо и всесторонне подготовлена. Также Ушаков отметил, что Трамп и Путин не говорили о временных рамках возможного будущего прекращения огня между Россией и Украиной.

США не выходят из посреднических контактов, они заинтересованы в скорейшем урегулировании украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, США не выходят, они заинтересованы в скорейшем достижении результатов, президент США об этом говорил, и президент Путин разделяет эту точку зрения", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что "и мы заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликта путем устранения первопричин конфликта, о чем сегодня говорил Путин". Как подчеркнул Песков, "это самое главное во всех проектах, которые, наверное, будут формулироваться".

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник небольшим ростом, восстановив потери, понесенные ранее в ходе сессии на новостях о том, что агентство Moody's Ratings понизило суверенный рейтинг Соединенных Штатов. Moody's ухудшило долгосрочный кредитный рейтинг США до "Aa1" с "Aaa" на опасениях по поводу растущего госдолга и дефицита бюджета страны. Moody's последним из "большой тройки" рейтинговых агентств удерживало рейтинг крупнейшей экономики мира на высшей ступени.

Министр финансов США Скотт Бессент назвал рейтинг агентства "отстающим индикатором". Он заявил, что администрация президента Дональда Трампа ускорит рост американской экономики, что компенсирует увеличение бюджетных расходов.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром демонстрирует умеренное снижение (-0,3%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США 20 мая.

В свою очередь на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов 20 мая доминируют игроки на повышение. Так, фондовые индексы Южной Кореи, Японии, Австралии, Китая и Гонконга демонстрируют рост в пределах 0,1-1,3%.

На мировых нефтяных площадках во вторник утром не сложилось ярко выраженной тенденции - изменения котировок не превышают 0,1%. Так, стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:01 МСК составила $65,5 за баррель, что всего на 0,05% ниже уровня закрытия предыдущего дня; при этом фьючерсы на сорт WTI дорожают на 0,05% - до $62,7 за баррель.