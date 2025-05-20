"Промомед" в I квартале увеличил выручку в 1,9 раза до 4,5 млрд рублей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Группа "Промомед" в январе-марте 2025 года увеличила выручку на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 4,485 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании со ссылкой на управленческую отчетность.

Доля выручки от реализации инновационных продуктов выросла до 69% (58% в первом квартале 2024 года).

Сообщается, что доля препаратов эндокринологического и онкологического портфелей в выручке за первый квартал 2025 года составила 65% (40% в первом квартале 2024 года), это обусловлено опережающими темпами роста этих сегментов, а также выводом на рынок новых препаратов.

В частности, в сегменте "эндокринология" выручка за отчетный период выросла в 2,7 раза по сравнению с первым кварталом 2024 года и составила 1,6 млрд рублей, в сегменте "онкология" выручка возросла в 3,5 раза до 1,3 млрд рублей.

Компания подтверждает финансовый прогноз на 2025 год - рост выручки на 75% при рентабельности EBITDA более 40%.

Сообщается также, что в первом квартале текущего года "Промомед" провел 51 медицинское исследование, получил регистрационные удостоверения для 6 лекарственных препаратов, зарегистрировал 10 новых патентов.

Как сообщалось, группа "Промомед" публикует консолидированную отчетность по МСФО за год и за полугодие, операционные итоги по итогам I квартала и 9 месяцев объявляются со ссылкой на управленческую отчетность.

ПАО "Промомед" консолидирует ООО "Промомед РУС" (R&D центр компании), ООО "Промомед ДМ" (продажи и эмитент облигаций) и производственную площадку АО "Биохимик".

ПАО "Промомед" в июле 2024 года провело IPO, объем размещения составил около 6 млрд рублей.