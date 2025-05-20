Структура "Росатома" планирует построить ветроэлектростанции в Хабаровском крае

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - АО "Росатом Возобновляемая энергия" (управляющая компания ветроэнергетического дивизиона "Росатома") может построить ветровые электростанции в Хабаровском крае. Об этом сообщила госкорпорация по итогам подписания соответствующего меморандума.

Документ подразумевает взаимодействие и сотрудничество сторон в проработке и возможной реализации проектов ветрогенерации.

"Срочная необходимость в строительстве энергомощностей для закрытия прогнозируемых дефицитов на Дальнем Востоке открывает новые возможности для развития возобновляемой энергетики в регионе", - проводятся в сообщении слова гендиректора "Росатом Возобновляемая энергия" Григория Назарова.

АО "Росатом Возобновляемая энергия" (прежнее название - "Новавинд") было создано в 2017 году для консолидации ветроэнергетических активов "Росатома". Портфель проектов компании в РФ составляет порядка 1,7 ГВт с учетом уже введенных на 1 ГВт.

"Системный оператор" рассчитывает на принятие в ближайшее время решений по поводу отбора новой генерации для покрытия энергодефицита на Дальнем Востоке, говорил ранее предправления компании Федор Опадчий.

"По Дальнему Востоку мы готовимся, в ближайшее время должны решение принять по строительству порядка 600-700 МВт тепловой и 1700 МВт ВИЭ, поскольку на Дальнем Востоке есть одновременно с проблемой мощности проблема киловатт-часов (выработки - ИФ). И ВИЭ как быстро возводимый и достаточно дешевый в сегодняшних условиях источник может быть решением дефицита электроэнергии на Дальнем Востоке", - говорил Опадчий.