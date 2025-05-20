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ЦБ задумался о смягчении требований по инвестпроектам с госдолей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Банк России может смягчить требования к банкам в части создания резервов по инвестиционным проектам, реализуемым с участием государства, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается инфраструктурных проектов, мы собираемся учесть некоторые особенности, когда инфраструктурные проекты, а значимая часть инфраструктурных проектов реализуется либо в виде концессий, либо в виде государственных частных партнерств, учитывать регресс на государство, учесть и в некотором (роде - ИФ) чуть-чуть смягчить требования", - сообщила Набиуллина на Альфа-саммите, организованном Альфа-банком.

Она подчеркнула, что ЦБ по-прежнему против инвестиций банков в капитал непрофильных проектов.

"Мы не поддерживаем финансирование банками инфраструктурных компаний, если они входят как акционеры. Мы вообще не поддерживаем участие банков как акционера, потому что вкладчики и кредиторы не должны нести риски акционеров. Это другой тип риска, для этого у нас есть инвестиционные компании со своим регулированием, поэтому мы будем ограничивать иммобилизованные активы, так называемые, для того, чтобы защитить права вкладчиков и кредиторов", - отметила председатель ЦБ.

"Мы прекрасно помним, когда проводили политику оздоровления банковской системы, многие банки оказались в той ситуации, когда мы были вынуждены отзывать лицензии пачками, именно из-за того, что они увлекались финансированием акционерным. По сути дела, обычно это были проекты акционеров банка. И банки некоторые создавались для того, чтобы легче было собрать деньги с рынка и профинансировать собственные проекты. И это было, такое вот... Слава Богу, что мы с этим покончили. И мы к этому ни в коем случае не хотим возвращаться", - сказала Набиуллина.

ЦБ РФ Банк России Эльвира Набиуллина
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