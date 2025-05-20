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В России спрос на аренду изб и теремов вырос за год в 2,5 раза

В России спрос на аренду изб и теремов вырос за год в 2,5 раза
Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В России спрос на посуточную аренду изб на "Авито Путешествиях" вырос в 2,5 раза за год, сообщили в компании.

Там объясняют, что избинг - это способ отдохнуть в традиционном жилье, прикоснуться к русской культуре и физически активно провести выходные, самостоятельно растапливать печь, убирать снег зимой и косить траву летом.

Предложение изб на рынке краткосрочной аренды России за год выросло в 2,2 раза, теремов - на 48%.

Больше всего таких объектов представлено в Московской области (19% от всех изб), Самарской (доля 15%) и Ленинградской областях (10%), Дагестане (6%), Краснодарском крае и Татарстане (по 4%), Псковской и Свердловской областях (по 3%).

Самая доступная аренда подобного традиционного жилья - в Нижегородской области, Карелии, Саратовской области и Башкортостане. В Нижегородской области (4 860 рублей в сутки), Карелии (5 440 рублей), Саратовской области (5 500 рублей) и Башкортостане (6 000 рублей). В среднем по России снять избу на сутки стоит 10 150 рублей.

Дороже всего избинг обойдется путешественникам по Тверской области (14 980 рублей), Дагестану (14 330 рублей), Кемеровской (13 280 рублей) и Московской областям (11 730 рублей).

Предложение теремов в целом по стране в 25 раз меньше, чем изб. Тем не менее, выбор таких объектов на Авито Путешествиях вырос на 48% год к году. Посуточная аренда таких объектов в среднем по России стоит чуть дороже изб - 10 800 рублей в сутки.

Авито Авито Путешествия
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