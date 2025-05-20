Импорт Китаем нефти из Саудовской Аравии в апреле упал к марту на треть

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Китай в апреле на фоне общего снижения закупок нефти к марту чуть более чем на 3% сократил поставки из всех стран, являющихся ее основными экспортерами; больше всего пострадал импорт из Саудовской Аравии, показывают расчеты на основе данных Главного таможенного управления КНР.

Королевство поставляло в апреле в среднем 1,35 млн б/с (соответствует 5,53 млн тонн), что на 32% меньше, чем в марте, и почти на 13% меньше, чем в апреле-2024. Затраты Пекина на нефть из Саудовской Аравии составили почти $3,1 млрд.

Средний импорт из России - крупнейшего поставщика нефти в КНР - в апреле составил 1,96 млн б/с (соответствует 8,07 млн тонн). Это почти на 6% меньше, чем в марте, и почти на 13% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Россия выручила от продажи нефти в Китай в апреле чуть больше $3,9 млрд.

Малайзия, которую отраслевые аналитики считают промежуточным пунктом по доставке в Китай нефти из Ирана и Венесуэлы, поставляла в апреле в среднем 1,93 млн б/с (соответствует 7,95 млн тонн). Это чуть более чем на 6% меньше, чем в марте, но вдвое больше, чем в апреле прошлого года. Доход Малайзии от продажи нефти КНР в прошлом месяце составил чуть больше $3,8 млрд.

Среднесуточный импорт нефти Китаем в апреле составил 11,695 млн б/с. В абсолютном выражении КНР в апреле импортировала 48,06 млн тонн нефти против 51,41 млн тонн в марте и 44,72 млн тонн за аналогичный месяц 2024 года.

Всего за первые четыре месяца 2025 года Китай импортировал чуть больше 183 млн тонн нефти (соответствует 11,13 млн б/с), что на 0,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Затраты на нефть снизились на 8,5%: со $109,63 млрд до $100,36 млрд.