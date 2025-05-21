Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом IMOEX2 на 0,5%, лидирует МТС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в среду демонстрирует коррекционное восстановление после снижения днем ранее на итогах переговоров президентов России и США, не внесших определенности в сроки разрешения украинского конфликта, а также на фоне утверждения ЕС 17-го пакета антироссийских санкций ЕС. Индекс IMOEX2 за минуту торгов подрос на 0,5%, лидерами роста выступили бумаги "МТС" (+1,8%), "Московской биржи" (+1%), ПАО "Полюс" (+0,9%).

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2836,98 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 мая, составляет 80,3075 руб. (-10,62 копейки).

Подорожали также акции ОК "Русал" (+0,9%), АФК "Система" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), "ФосАгро" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,5% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,3% "префы"), "Норникеля" (+0,5%), "ВК" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Подешевели акции ВТБ (-0,1%).

По итогам состоявшихся вечером в понедельник телефонных переговоров с лидером США Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Россия готова работать над меморандумом о будущем мирном соглашении с Украиной, включающем и возможное прекращение огня на определенное время.

Президент США Трамп в понедельник после телефонного разговора с Путиным заявил в соцсети Truth Social, что российская и украинская стороны незамедлительно приступят к переговорному процессу по урегулированию ситуации на Украине. Также Трамп сообщил, что уведомил украинского президента Владимира Зеленского и европейских лидеров о планах по урегулированию конфликта на Украине.

Кроме того, Трамп сообщил, что не ужесточает санкции в отношении России, чтобы не препятствовать процессу урегулирования конфликта. "Я думаю, что есть шанс что-то сделать, и если поступить так (расширить санкции - ИФ), то можно сделать все намного хуже", - пояснил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. При этом он сказал, что "может наступить время, когда это (ужесточение санкций - ИФ) произойдет".

Во вторник Трамп заявил, что лично будет принимать решения о том, нужны ли санкции против России. "Это я буду определять сам. И больше никто", - сказал он журналистам в Белом доме. Так Трамп ответил на вопрос о призывах украинского руководства ввести новые антироссийские санкции.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ накануне просел, ощутив давление от заявлений Трампа касательно неоднозначных перспектив ужесточения американских антироссийских санкций. Очередные ограничения со стороны ЕС и Великобритании инвесторов в РФ при этом не удивили. Во второй половине недели участники будут обращать внимание на корпоративные истории: в частности, ожидается разрешение дивидендной интриги "Газпрома" (скорее всего, о выплатах объявлено не будет), считает аналитик.

Аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов полагает, что рынок акций РФ накануне снизился из-за неоправдавшихся ожиданий прогресса в переговорах по Украине. Результаты телефонного разговора лидеров РФ и США оказались довольно невнятными, без какой-то конкретики, и вряд ли приведут к ускорению мирного урегулирования ситуации на Украине. В связи с этим многие участники торгов предпочли зафиксировать прибыль. Из позитива можно отметить обещание Трампа не ужесточать санкции против РФ, хотя о новых антироссийских санкциях объявили Великобритания и ЕС. Отечественные инвесторы за последние годы привыкли к санкциям и уже их не боятся, однако определенную напряженность на рынке санкционные новости все же создают, полагает аналитик.

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи опустился к нижней границе локального сужающегося "треугольника", и теперь можно ожидать формирования подъема к верхней границе фигуры, в район 2940 пунктов. В случае же углубления снижения и выхода из треугольника вниз ближайшая поддержка будет расположена на отметке 2730 пунктов, считает Додонов.

Индексы акций в США накануне просели на 0,3-0,4% на фоне повышения доходности гособлигаций, а также продолжив отыгрывать новости о понижении рейтинговым агентством Moody's Ratings суверенного рейтинга Соединенных Штатов. Moody's ухудшило долгосрочный кредитный рейтинг США до "Aa1" с "Aaa" на опасениях по поводу растущего госдолга и дефицита бюджета страны.

При этом S&P 500 снизился впервые за семь торговых дней, отмечает Trading Economics.

В отсутствие значимых экономических новостей инвесторы оценивали выступления представителей Федеральной резервной системы, чтобы понять, какое влияние действия президента США Дональда Трампа в сфере торговли окажут на экономику и денежно-кредитную политику во втором полугодии.

В частности, президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что введенные США импортные пошлины могут ослабить темпы экономического роста и замедлить инфляцию.

Трейдеры в настоящее время ожидают по меньшей мере двух снижений базовой процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов до конца текущего года, причем первое ожидается в сентябре, показывают результаты опроса LSEG.

В Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский индекс ASX Australia вырос на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты снижаются на 0,3%).

На нефтяном рынке цены на азиатской сессии в среду цены растут.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 7:01 по Москве составила $66,35 за баррель (+1,5%), июльская цена WTI - $63,01 за баррель (+1,6%).

Накануне цены завершили день умеренным снижением, но в течение дня выходили в "плюс" на заявлениях верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, касающихся переговоров страны с США.

По сообщениям иранских СМИ, Хаменеи назвал требования США об отказе Ирана от обогащения урана "чрезмерными и возмутительными", выразив сомнения, что переговоры с Вашингтоном приведут к соглашению. Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф говорил, что Штаты будут требовать от Ирана включения в сделку обязательства страны по отказу от обогащения урана.

Глава американской ConocoPhillips Райан Лэнс заявил в ходе Катарского экономического форума, что добыча сланцевой нефти выйдет на плато к концу десятилетия, если не случится технологического прорыва. "Я думаю, в долгосрочной перспективе, если цены на нефть будут в комфортном диапазоне, может быть, в $70 за баррель или $65-75 за баррель, мы все еще увидим продолжающийся скромный рост из США", - сказал Лэнс.