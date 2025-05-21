Рубль на "Мосбирже" слегка дешевеет к юаню

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Утром в среду на "Московской бирже" рубль слегка дешевеет к юаню, несмотря на уверенный рост цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов юань подорожал на 0,8 копейки до 11,1805 рубля. При этом юань оказался на 1,8 копейки выше уровня действующего официального курса.

Укрепление курса рубля пока не в полной мере проявилось в динамике цен, еще несколько месяцев этот эффект будет действовать, заявил директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов.

"Мы видим, что в значительной мере этот эффект укрепления рубля в ценах уже отразился, но еще не полностью. То есть нас еще ждет май-июнь, как минимум два месяца, когда этот эффект будет проявляться", - сообщил Морозов на Альфа-саммите, организованном Альфа-банком.

Он напомнил, что максимально эффект проявляется непосредственно в моменте укрепления курса, а дальше этот процесс растягивается во времени.

"Мы в нашей модели исходили из того, что то укрепление, которое происходило, вызывает так называемый эффект переноса, когда на 10% укрепления рубля в корзине иностранных валют происходит замедление инфляции примерно на 0,5 процентного пункта", - отметил Морозов.

Он добавил, что сильный или слабый рубль сами по себе не являются факторами принятия решений по денежно-кредитной политике. "Они рассматриваются в качестве факторов решения в контексте динамики цен. Если мы говорим про крепкий рубль или укрепление рубля, и это ведет к замедлению динамики цен, то безусловно, это тот фактор, который Банк России принимает во внимание, обсуждая решение по ставке", - добавил глава департамента ЦБ.

Он также подчеркнул, что важно оценить устойчивость процесса произошедшего укрепления рубля.

"Если не будет дополнительного дезинфляционного импульса, то рост цен, скорее всего, текущий, будет выше, чем сейчас", - добавил он.

Морозов пояснил, что речь идет не про показатель годовой инфляции, которая замедляется, а про показатель текущего роста цен.

"Мы говорим про то, чтобы текущие значения, особенно если брать недельные, "недельки" так называемые, недельный рост цен, не придавать им слишком большое значение, потому что здесь эффект переноса большой", - подчеркнул он.

Цены на нефть заметно растут утром в среду на сообщениях о том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам. Между тем пока неясно, приняли ли израильские лидеры окончательное решение о возможном ударе.

К 10:05 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,02% до $66,04 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 1,13%, до $62,72 за баррель.

Существуют опасения, что Иран может принять ответные меры, перекрыв движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив в Персидском заливе, через который Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты экспортируют нефть и топливо.

Американский институт нефти API накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,5 млн баррелей. Неделей ранее показатель увеличился на 4,29 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет Министерства энергетики будет опубликован позднее в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 1,85 млн баррелей.