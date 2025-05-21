Super Micro планирует расширять производственные мощности в США

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель комплектующих для серверов и систем хранения данных Super Micro Computer Inc. планирует расширять производство в США, заявил The Wall Street Journal глава компании Чарльз Лян.

"Спрос на решения в сфере искусственного интеллекта растет очень быстро, - отметил Лян. - Мы видим множество возможностей для роста в США, Европе и Японии".

Super Micro изучит возможность расширения производственных мощностей в штатах Миссисипи и Техас, особенно если президент Дональд Трамп продолжит настаивать на локализации компаниями производства в США, сказал Лян.

В феврале 2025 года Super Micro, которая продает серверы, используемые для решений в сфере генеративного ИИ, сообщила о намерении построить третий кампус в Сан-Хосе (Калифорния).

Акции Super Micro подорожали на 40% с начала 2025 года.