Поиск

Super Micro планирует расширять производственные мощности в США

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель комплектующих для серверов и систем хранения данных Super Micro Computer Inc. планирует расширять производство в США, заявил The Wall Street Journal глава компании Чарльз Лян.

"Спрос на решения в сфере искусственного интеллекта растет очень быстро, - отметил Лян. - Мы видим множество возможностей для роста в США, Европе и Японии".

Super Micro изучит возможность расширения производственных мощностей в штатах Миссисипи и Техас, особенно если президент Дональд Трамп продолжит настаивать на локализации компаниями производства в США, сказал Лян.

В феврале 2025 года Super Micro, которая продает серверы, используемые для решений в сфере генеративного ИИ, сообщила о намерении построить третий кампус в Сан-Хосе (Калифорния).

Акции Super Micro подорожали на 40% с начала 2025 года.

Калифорния США Super Micro Чарльз Лян Миссисипи Техас
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МВФ призвал США сокращать бюджетный дефицит и госдолг

МВФ призвал США сокращать бюджетный дефицит и госдолг

Суд по иску ВТБ взыскал с британской "дочки" 2,4 млрд руб. по овердрафтному кредиту

Индексы США снизились, S&P 500 опустился впервые за семь торгов

Индексы США снизились, S&P 500 опустился впервые за семь торгов

Импорт Китаем нефти из Саудовской Аравии в апреле упал к марту на треть

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6403 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2265 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии172 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });