Долларовый индекс упал до месячного минимума

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Доллар США продолжает дешеветь к евро, фунту стерлингов и иене днем в среду.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), потерял 0,45% и обновил минимум за месяц.

Давление на доллар продолжают оказывать опасения по поводу американского бюджета. Президент США Дональд Трамп не смог убедить колеблющихся республиканцев поддержать его масштабный налоговый законопроект, что поставило под сомнение бюджетную стабильность, отмечает Trading Economics.

"Масштабное снижение доллара идет вразрез с логикой, но говорит о том, что финансовые рынки теряют доверие к американской политике", - отметил валютный стратег Brown Brothers Harriman & Co. Элиас Хаддад.

По его словам, растущие риски стагфляции и подозрения, что администрация Трампа выступает за ослабление валюты, также оказывают негативное влияние на доллар.

Тем временем руководители Федеральных резервных банков (ФРБ) предупредили, что повышение импортных тарифов в США приведет к росту цен, и подчеркнули необходимость проявления выдержки при принятии решений по процентным ставкам.

"Влияние тарифов на сегодняшний день еще не проявилось в цифрах", - отметил глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. Компании предприняли много опережающих действий, таких как наращивание запасов, и теперь все чаще говорят о том, что эти стратегии начинают себя исчерпывать, сказал он.

Федрезерву следует оставаться в "центральной позиции", сохраняя готовность к действию, но не идти на поспешное принятие мер в условиях недостатка информации, заявила глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли

Её коллега из ФРБ Кливленда Бет Хаммак также считает целесообразным тщательно проанализировать данные и реакцию потребителей. Она рассматривает разные варианты развития событий, но считает наиболее вероятным стагфляционный сценарий.

Евро по данным на 15:20 мск торгуется по $1,1328 по сравнению с $1,1284 на закрытие предыдущей сессии, евро прибавляет 0,4%.

Стоимость фунта к доллару поднялась на 0,2%, до $1,3423 против $1,3393 во вторник.

Курс доллара в паре с иеной опустился на 0,6%, до 143,67 иены с 144,51 иены на закрытие предыдущей сессии.