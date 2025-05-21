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Глава Минэнерго не увидел причин для роста цен на АЗС выше инфляции, несмотря на рост акцизов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев не видит оснований для роста розничных цен на нефтепродукты выше реальной инфляции в 2025 году, несмотря на повышение акцизов.

"Не вижу оснований (роста цен на нефтепродукты на АЗС выше инфляции, несмотря на рост акцизов - ИФ). Это наша задача. Давайте посмотрим, что получится в итоге", - сказал он журналистам.

Ранее сообщалось, что на совещании у вице-премьер РФ Александра Новака в середине мая обсуждалась ситуации на рынке нефтепродуктов, в том числе затрагивалась тема анализа налоговой нагрузки на компании в связи с увеличением акцизов на топливо.

С 1 января 2025 года акцизы на нефтепродукты в России повышены. Минфин заявлял, что этот рост "укладывается в общий темп инфляции".

Минэнерго Сергей Цивилев
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