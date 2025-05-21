ФАС планирует в этому году заморозить перекрестное субсидирование в энергетике

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба рассчитывает в этом году добиться заморозки перекрестного субсидирования, сообщил на ПМЮФ начальник управления регулирования электроэнергетики службы Дмитрий Васильев.

"Мы поставили себе в этом году задачу "перекрестку" заморозить", - сказал он.

Васильев напомнил, что объем перекрестного субсидирования недавно был зафиксирован на уровне 239 млрд руб., а дифференцированные тарифы (ранее была введена дифференциация тарифов для населения в зависимости от объемов потребления в 76 субъектах РФ - ИФ) помогли сдержать ее на 32 млрд руб. "Отнял, соответственно, часть перекрестки от того уровня, который был бы, если бы они не были введены", - пояснил он.

Регионы могут сами определять диапазоны в рамках дифференцированных тарифов в рамках тарифной "вилки". "Пока регионы не прониклись идеей соответствующие значения слишком снижать", - отметил Васильев, напомнив, что такие тарифы как раз и направлены на снижение перекрестного субсидирования и борьбу с майнингом.

По его словам, "нужно уже принимать решение о заморозке ("перекрестки" - ИФ)". "Это означает, что во всех регионах нужно будет точно подумать на предмет значений этих диапазонов, чтобы за "перекрестку" (текущий объем в соответствующем регионе - ИФ) точно не выходить", - отметил Васильев, сказав, что для кого-то это будет "тяжело", а для кого-то "проще".

"239 миллиардов рублей - это потенциальный источник для инвестиций в электросетевой комплекс", - объяснил Васильев необходимость работы со снижением перекрестного субсидирования. "Решив проблему перекрестного субсидирования можно по большому счету создать источник для модернизации сетевой отрасли, и это очень важно", - заключил он.