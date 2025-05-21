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Цены на бензин в РФ с 13 по 19 мая выросли на 0,09% после 0,06% неделей ранее

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 13 по 19 мая выросли на 0,09% после повышения на 0,06% с 6 по 12 мая и с 29 апреля по 5 мая, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены к 19 мая выросли на 2,49% (общая инфляция за этот период составила 3,27%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 19 мая была на уровне 59,78 руб. (на 12 мая - 59,73 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 56,57 руб. (56,53 руб.), АИ-95 - 61,81 руб. (61,75 руб.), АИ-98 - 84,07 руб. (84,05 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ за неделю выросли на 0,04% после того как росли на 0,02% с 6 по 12 мая и на 0,06% с 29 апреля по 5 мая. С начала года дизтопливо подорожало на 1,68%. Средняя цена ДТ в стране на 19 мая составляла 71,34 руб. за литр (неделей ранее - 71,31 руб.).

Как сообщалось, потребительские цены на бензин в РФ в 2024 году выросли на 11,13%, что оказалось выше общей инфляции за год (9,52%).

Росстат
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