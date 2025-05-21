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"Промомед" не планирует выплачивать дивиденды за 2024 год

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Промомед" рекомендовал акционерам на годовом собрании 24 июня принять решение не выплачивать дивиденды за 2024 год, говорится в сообщении компании.

Реестр акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании, будет закрыт по состоянию на 30 мая.

В числе вопросов повестки дня годового собрания - вопрос о распределении прибыли общества за 2024 год, об избрании совета директоров, о назначении аудиторов для проверки отчетности общества по РСБУ и МСФО, об утверждении устава в новой редакции.

Как сообщалось, дивидендная политика "Промомеда" предусматривает выплату в зависимости от показателя чистый долг/скорр. EBITDA. Если этот показатель будет ниже 1,0x - на дивиденды должно направляться не менее 50% от скорректированной чистой прибыли. При показателе 1,0x-2,0x - не менее 25% от скорректированной чистой прибыли; 2,0x-2,5x - не менее 15% от скорректированной чистой прибыли. В случае, если этот показатель превысит 2,5x, вопрос о выплате дивидендов рассматривается советом директоров.

В течение 2023, 2022 и 2021 годов группа не выплачивала дивиденды.

Выручка "Промомеда" по МСФО в 2024 году выросла на 35,4% к уровню 2023 года - до 21,4 млрд рублей. Чистая прибыль, скорректированная на разовые расходы, равнялась 4,025 млрд рублей (рост на 22%).

Отношение чистый долг/скорр. EBITDA составило 2,1х (2,5х в 2023 году).

Сообщалось также, что в ходе IPO в 2024 году директор по экономике и финансам "Промомеда" Тимофей Соловьев говорил, что компания планирует в 2024-2025 годах 20-25% выручки реинвестировать в R&D.

"Промомед" консолидирует ООО "Промомед РУС" (R&D центр компании), ООО "Промомед ДМ" (продажи и эмитент облигаций) и производственную площадку АО "Биохимик".

Промомед
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