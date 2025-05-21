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ФАС запросила производителей мяса птицы и свинины о ценообразовании этой весной

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы 13 крупнейшим производителям мяса птицы и свинины по поводу ценообразования на их продукцию весной этого года.

Как сообщила пресс-служба ведомства, компании должны предоставить информацию об объемах производства и реализации продукции, а также данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности продаж.

"В случаях повышения оптово-отпускных цен на мясо курицы, индейки и свинины в апреле-мае 2025 года ведомство также запросило информацию о его причинах. При наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования", - говорится в сообщении.

Запросы ФАС получили крупнейшие производители мяса птицы – ПАО "Черкизово", "ГАП Ресурс" и АО "Приосколье" (ООО "Инвест Трейд"), ГК "Дамате", а также крупнейшие производители свинины - ООО "ГК "Русагро"", ООО "АПХ "Мираторг"", АО "Сибагро", ООО "Гвардия", ООО "Камский бекон", ООО "Знаменский СГЦ", ООО "РКЗ-Тавр", АО фирма "Агрокомплекс", ООО "МПП Южное".

ФАС Черкизово Дамате Мираторг Русагро Сибагро Агроком
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