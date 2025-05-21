Решетников допустил, что кризис международной торговли поможет ускорить реформу ВТО

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Россия в последние годы столкнулась с серьезными нарушениями правил международной торговли со стороны ряда стран, многосторонняя торговая система находится под большим давлением, но текущая напряженность может стать и катализатором реформы Всемирной торговой организации (ВТО), заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников по ВКС на встрече министров экономик БРИКС в среду в Бразилии.

"Как и нашим партнерам по БРИКС, нам приходится сталкиваться с внешними проблемами, которые сдерживают экономический рост. Прежде всего, мы признаем, что многосторонняя торговая система находится под большим давлением. В последние годы Россия столкнулась с серьезным нарушением правил международной торговли некоторыми странами. Сегодня экономическое принуждение посредством торговли непосредственно затрагивает весь мир", - сказал министр.

"То, что раньше было уделом единиц, сегодня становится реальностью для остального мира. В последние годы некоторые страны решили пренебречь торговым правом, вводя против России торговые ограничения, а сейчас – сами становятся жертвами подобного отношения со стороны своих же партнеров", - добавил он.

По его словам, "существует явный риск того, что некоторые члены ВТО могут захотеть отреагировать на текущие вызовы в одностороннем порядке – путем применения протекционистских мер или уступок, предоставленных стране, занимающейся запугиванием, и ведущих к дискриминации других".

"Учитывая масштаб ситуации, такое развитие событий – прямой путь к краху многосторонней торговой системы, и его необходимо предотвратить. Однако текущий кризис может стать катализатором для реформы ВТО, правила которой, действительно, требуют модернизации. И у БРИКС есть возможность возглавить этот процесс", - заявил Решетников.

Он напомнил, что в прошлом году был запущен специальный механизм консультаций БРИКС на уровне представительств наших стран при ВТО.

"Надеюсь, откровенный диалог в этом формате поможет нам усилить свой голос на площадке ВТО и в конечном счете восстановить предсказуемость в международной торговле", - отметил министр.

Решетников также заявил, что стабильная и предсказуемая международная торговля – это залог достижения странами своих климатических целей. По его словам, "дискриминация и протекционизм в торговой сфере под благовидным предлогом, ограничение доступа к низкоуглеродным технологиям и климатическому финансированию являются вызовом для всего мирового сообщества, но наносят наибольший урон развивающимся странам".

"Вопросы обеспечения справедливого энергоперехода, технологической нейтральности, либерализации торговли экологическими товарами и услугами не могут быть разрешены в рамках одной встречи в год. Требуется постоянное экспертное взаимодействие на уровне государства, бизнеса, научных кругов, готовых к оперативному обмену информацией и своевременному реагированию на возникающие трудности. В этой связи рассчитываем в полной мере раскрыть потенциал контактной группы БРИКС по климату и устойчивому развитию, созданной по инициативе России в прошлом году", - сказал глава Минэкономразвития РФ.