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Акционеры VTB Africa приняли решение о ликвидации банка

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Акционеры Banco VTB Africa на общем собрании утвердили решение о ликвидации банка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ.

"В настоящий момент с регулятором (Национальным банком Анголы) ведется работа по принятию соответствующих решений о режиме работы по ликвидации в соответствии с законодательством Республики Ангола", - заявил ВТБ.

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в феврале 2025 года сообщил, что сдача лицензии ангольской "дочки" планируется летом этого года.

ВТБ ранее принадлежало 50,1% в Banco VTB Africa, еще 49,9% акций банка владел президент ангольской госкомпании Endiama Антонио Карлос Сумбуле.

Banco VTB Africa ВТБ
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