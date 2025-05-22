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Правительство Эстонии инициировало строительство АЭС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии инициировало разработку плана строительства атомной электростанции мощностью 600 МВт и необходимой для ее эксплуатации инфраструктуры.

"Инициирование государственного специального плана не означает, что строительство атомной электростанции начнется немедленно. Разрабатывая план - мы сначала более подробно проанализируем, при каких условиях и где можно построить атомную электростанцию в Эстонии", - сказал журналистам министр экономики и промышленности Эркки Келдо.

Ожидается, что вместе со строительством АЭС будут запланированы воздушная линия электропередачи напряжением 330 кВ, расширение существующей подстанции напряжением 330 кВ и другие объекты, связанные с передачей электроэнергии.

Согласно заявке на запуск, первый из двух запланированных реакторов АЭС может быть введен в эксплуатацию, если все процессы пойдут гладко, не ранее 2035 года.

Пространственный анализ был подготовлен на основе рекомендаций Международного агентства по атомной энергии, объективных критериев и имеющихся данных.

Площадь планируемой территории для АЭС составляет около 1285 кв. км. В результате социально-экономического анализа, проведенного в 15 регионах, определены четыре потенциально пригодных региона, где строительство АЭС окажет наиболее сильное региональное положительное влияние.

Эстония Эркки Келдо
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