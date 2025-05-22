НПФ в I квартале обеспечили средневзвешенную доходность по портфелям пенсионных накоплений в 2,5%

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по итогам первого квартала 2025 года показали положительную средневзвешенную доходность как по пенсионным накоплениям, так и по пенсионным резервам - на уровне 2,5% (10,6% годовых) и 3,4% (14,4% годовых), говорится в сообщении Банка России.

Инфляция в России за январь-март 2025 года, по данным Росстата, составила 2,71%.

В аналогичном периоде 2024 года доходность по пенсионным накоплениям и резервам составляла 2,3% и 1,8% соответственно.

Доход НПФ в первом квартале 2025 года был обеспечен преимущественно купонами по долговым ценным бумагам, сказано в сообщении.

ЦБ отмечает, что 20 из 25 фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию, и 31 из 37 фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и/или формированию долгоcрочных сбережений, продемонстрировали доходность выше уровня инфляции.



