Совет директоров НЛМК рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "НЛМК" по итогам заседания, которое состоялось 22 мая, рекомендовал годовому собранию акционеров не распределять прибыль по итогам 2024 года, дивиденды не выплачивать, говорится в сообщении компании.

Годовое собрание назначено на 30 июня, голосование будет совмещено с заочным, дата закрытия реестра на участие в собрании - 5 июня. В повестке также избрание членов совета директоров, президента компании, назначение аудитора и т.д.

Как сообщалось ранее, EBITDA (определяется как операционная прибыль до доли в результатах СП, обесценения внеоборотных активов и убытка от выбытия основных средств, скорректированная на амортизацию) НЛМК в 2024 году составила 256,887 млрд рублей (-6%), соотношение чистый долг/EBITDA на конец года находилось на отметке минус 0,04х (минус 0,58х годом ранее).

Свободный денежный поток уменьшился на 35% до 84 млрд рублей, на фоне роста капитальных затрат (113,4 млрд рублей в 2024 году против capex в 79,8 млрд рублей в 2023 году).

Согласно дивидендной политике группы, при значении коэффициента "чистый долг/EBITDA" ниже 1,0х, сумма дивидендных выплат эквивалентна или выше 100% свободного денежного потока, а если значение коэффициента "чистый долг/EBITDA" находится выше 1,0х, сумма выплат должна быть эквивалентна или выше 50% свободного денежного потока.

Аналитики ранее подсчитали, что при распределении 100% свободного денежного потока дивидендная доходность могла бы составить 11% (14 рублей на акцию). При этом и в Альфа-банке , и в "Велес Капитале", и в БКС отмечали, что непростая ситуация на рынке стали не подтверждает актуальность дивидендных выплат.

Дивиденды по итогам 2023 года составили 25,43 руб. на акцию (152,4 млрд рублей).

Группа НЛМК – вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Основным конечным бенефициаром компании (79,3%), по данным на конец 2021 года, являлся Владимир Лисин.