Режим обязательной продажи части валютной выручки экспортеров продлен на год

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Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ в рамках реализации указа президента утвердило постановление о продлении до 30 апреля 2026 года требования об обязательной продаже части валютной выручки экспортерами.

"Принятое решение обеспечит прогнозируемость притока иностранной валюты на внутренний рынок", - говорится в сообщении кабмина.

Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным 22 мая.

Экспортеры, которые входят в утвержденный президентским указом перечень (этот документ носит закрытый характер и не публикуется - ИФ), с 25 мая 2025 года обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, сообщило правительство. Также эти компании обязаны продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки, зачисленной на счета в российских банках, но не менее 25% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, отмечено в сообщении.

Таким образом, базовые параметры режима остались неизменными.

В прежней редакции и указ, и постановление действовали до 30 апреля 2025 г.

О том, что указ президента, продлевающий режим обязательной продажи части валютной выручки, подписан, ранее на этой неделе сообщал журналистам источник, знакомый с ходом подготовки документа.

"Указ подписан 15 мая. Сейчас постановление (правительства в развитие указа - ИФ) на выходе", - сказал источник.