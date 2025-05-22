Поиск

Режим обязательной продажи части валютной выручки экспортеров продлен на год

Режим обязательной продажи части валютной выручки экспортеров продлен на год
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ в рамках реализации указа президента утвердило постановление о продлении до 30 апреля 2026 года требования об обязательной продаже части валютной выручки экспортерами.

"Принятое решение обеспечит прогнозируемость притока иностранной валюты на внутренний рынок", - говорится в сообщении кабмина.

Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным 22 мая.

Экспортеры, которые входят в утвержденный президентским указом перечень (этот документ носит закрытый характер и не публикуется - ИФ), с 25 мая 2025 года обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, сообщило правительство. Также эти компании обязаны продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки, зачисленной на счета в российских банках, но не менее 25% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, отмечено в сообщении.

Таким образом, базовые параметры режима остались неизменными.

В прежней редакции и указ, и постановление действовали до 30 апреля 2025 г.

О том, что указ президента, продлевающий режим обязательной продажи части валютной выручки, подписан, ранее на этой неделе сообщал журналистам источник, знакомый с ходом подготовки документа.

"Указ подписан 15 мая. Сейчас постановление (правительства в развитие указа - ИФ) на выходе", - сказал источник.

Правительство РФ Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Совет директоров "Магнита" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Telegram впервые вышел на прибыльный уровень в 2024 году

Telegram впервые вышел на прибыльный уровень в 2024 году

"АвтоВАЗ "обсуждает с Минпромторгом возможность прямых субсидий для скидок на Lada

В ЦБ отметили, что услуги НСПК по универсальному QR-коду будут бесплатными

Законопроект, обязывающий банки и продавцов использовать цифровой рубль и универсальный QR-код, принят в I чтении

Суд в РФ удовлетворил иск Сбербанка к его кипрской "дочке" на $191,3 млн

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6408 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2270 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе406 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });